79e ans du Débarquement : Léon Gautier, dernier membre du commando Kieffer, avec Emmanuel Macron ce mardi

Pour ce 79e anniversaire du débarquement, journée spéciale "Un jour chez nous" sur France Bleu Normandie installé à Arromanches-les-Bains. Un anniversaire auquel le chef de l'État participe. Emmanuel Macron inaugurera le musée du débarquement à Arromanches-les-Bains après une cérémonie hommage organisée à Colleville-Montgomery. A 100 ans, Léon Gautier, dernier survivant du 1er bataillon des fusiliers marins accompagnera le président.

Partager les souvenirs pour transmettre la mémoire

Il est le dernier survivant du Commando Kieffer. 177 fusiliers marins, les bérets verts, qui ont débarqué à Sword Beach sous les ordres de Philippe Kieffer. Aujourd'hui âgé de 100 ans, Léon Gautier qui s'est installé en Normandie recevra ce 6 juin un nouvel hommage. Mais pour entretenir la mémoire, le vétéran, conscient que les témoins de la bataille de Normandie disparaissent mise aujourd'hui sur la jeunesse.

"Cela devrait faire partie des livres d'histoire"

Les mots sont un peu moins fluides mais les souvenirs du centenaire sont intacts. Léon Gautier est la mémoire du 1er bataillon de fusiliers marins, mémoire qu'il continue de partager et qu'il a pendant longtemps raconté aux élèves normands. "Ils avaient toujours beaucoup de questions, très pertinentes souvent" se rappelle le vétéran qui est aujourd'hui trop fatigué pour continuer à arpenter les salles de classe. Malgré tout, Léon Gautier tient à ce que les jeunes se souviennent du sacrifice de ces soldats et de ces 177 français débarqués avec la première vague le 6 juin 1944 à Ouistreham.

La jeunesse d'aujourd'hui est patriote et un jour, elle voudra savoir

Les témoins vivants de la bataille de Normandie disparaissent. Après ? Après, il restera les enregistrements, les interviews donnés par les vétérans, il y a aussi les nombreux musées de plus en plus modernes. Léon Gautier compte aussi sur la jeune génération pour ne pas oublier et entretenir cette mémoire. Le béret vert est confiant, "la jeunesse est aujourd'hui patriote, on peut le voir quand il y a des manifestations sportives et je pense qu'un jour ou l'autre elle voudra savoir".

"Nous sommes en paix, gardez-la"

Pour Léon Gautier, il n'y a qu'un seul message à retenir "Gardez la paix, gardez-la". La liberté n'a pas de prix. La mémoire non plus réagit Léon Gautier fermement opposé au projet d'Hommage au Héros en Normandie. La guerre dit-il n'est pas un spectacle.