Léon Jacob fête ses 100 ans chez lui à Allonnes

Allonnes, France

"On n'a pas tous les jours cent ans, ça n'arrive qu'une fois seulement", s'amuse Léon Jacob , en reprenant les paroles de la célèbre balade de Beth Sylva. Il a célébré son centième anniversaire, samedi 15 février, dans le salon de son pavillon à Allonnes. Une pièce du rez-de-chaussée qui accueille deux lits médicalisé depuis quelques mois. Elle est plus facile d'accès que leur chambre à l'étage.

Les trois enfants se relaient pour dîner avec leurs parents

Même à 100 ans, Léon ne compte pas habiter en maison de retraite. "Je peux encore tenir debout, discuter un peu", souligne-t-il. "Je veux rester à la maison au maximum." La famille Jacob habite ici depuis 1962. Derrière le pavillon, une terrasse et un jardin que Léon et sa femme de 97 ans, Geneviève, apprécient dès le retour des beaux jours.

Des aides-soignantes et des auxiliaires de vie passent deux fois par jour, le matin et le midi, pour les aider. Le soir, ce sont leurs enfants, Jacky, Liliane et Jean-Claude, qui viennent dîner avec eux. Ils se relaient pour que leurs parents ne soient jamais seuls. "Je suis heureux de les avoir", sourit Léon. "Ça suffit parce qu'on a un pilier ici. C'est notre centenaire. Il a le téléphone, son bracelet [de téléassistance]. Il veille sur maman et on le remercie pour ça."

De l'accordéon et une ode à Léon

Pour son anniversaire, la fratrie lui a écrit une chanson qui raconte sa vie à travers une série d'anecdotes. Jean-Claude accompagne ses aînés à l'accordéon. "Le cœur toujours vaillant et toujours une bonne tête [...] toujours à la maison, c'est beau passé 100 ans", chantent-ils. Léon est ravi. Ça le ramène à l'époque des bals populaires. Là où il a rencontré Geneviève, en 1946.