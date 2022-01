Léon, lycéen transgenre à Mont-de-Marsan : "J'ai l'impression d'être mis de côté"

Léon a 17 ans et demi, il est lycéen et transgenre. Né fille, il se définit comme garçon, et a donc changé son prénom en conséquence. Première étape d'un parcours qu'il veut mener jusqu'au bout. Il raconte à France Bleu Gascogne comment il vit son identité au quotidien.

Léon a 17 ans et demi, il est transgenre et raconte à France Bleu Gascogne comment il vit son identité au quotidien

France Bleu Gascogne donne ce lundi 17 janvier la parole à un lycéen de Mont-de-Marsan (Landes). Léon, 17 ans et demi, est transgenre. Il est né fille mais se sent garçon au fond de lui et a donc changé son prénom. Bientôt majeur, il veut poursuivre sa transition, mais ça n'a rien d'évident. Il nous raconte ce parcours du combattant.

Léon, lycéen transgenre à Mont-de-Marsan, répond à France Bleu Copier

Des débuts difficiles

"Mon genre assigné à la naissance n'est pas celui auquel je m'identifie. Mon genre assigné est féminin et le genre auquel je m'identifie est masculin", résume Léon. Une idée simple sur le papier, mais qui est bien plus complexe à vivre au quotidien, au moins au début : "c'était compliqué à cause du regard des autres, et pour les gens de ma classe. Et pour faire accepter mon prénom par l'établissement, il a fallu passer par les CPE, le proviseur, des conseils de classe un peu mouvementés." Du côté de sa famille, certains l'ont accepté et le soutiennent, d'autres non.

Aujourd'hui, Léon l'assure, son identité est bien acceptée par ses camarades, même s'il fait encore face à des difficultés lorsqu'il doit choisir dans quelle "case" se mettre. Par exemple, il a dû être dispensé de sport car il ne pouvait pas aller dans le vestiaire des garçons comme il le souhaitait, et n'a pas pu participer à un voyage scolaire car il devait dormir avec les filles, bien qu'il se définisse comme garçon. "Le lycée pourrait me mettre dans la chambre que je veux, mais il ne le fait pas et le directeur me parle de possibles agressions sexuelles ou de problèmes avec les parents d'élèves, c'est son choix". Ainsi, malgré la compréhension de ses camarades, il reste des blocages.

La suite de sa transition

"J'ai l'impression de ne quand même pas être exactement comme les autres", décrit Léon. "Quand on est adolescent, être en groupe c'est important et j'ai l'impression d'être mis de côté." Il espère que sa transition "physique" lui permettra d'être mieux accepté en tant que garçon. Cela passe par un traitement hormonal qu'il va débuter dans quelques mois, pour avoir "une puberté de garçon lambda".

Léon nous parle de sa transition Copier

Viennent ensuite les possibles opérations chirurgicales. "Personnellement, je veux toutes les faire", dit Léon. Un parcours encadré de nombreux rendez-vous avec des psychologues et beaucoup d'attente. "Je sais qu'à un moment donné j'y arriverai, donc ça me rassure, mais ce n'est pas facile", affirme le jeune homme.