"Léonardo est le personnage le plus important du PSG", Sébastien Tarrago journaliste à l'Équipe

Paris, France

Le Paris-Saint-Germain se déplace à Dortmund ce mardi, en Allemagne, pour les 8e de finales aller de la Ligue des Champions. Sur le terrain, toutes les stars sont du voyage. En coulisses aussi, Léonardo le directeur sportif, sera bien là pour soutenir les joueurs et son entraîneur.

La chaîne l'Équipe diffuse un documentaire ce lundi soir sur le directeur sportif omniprésent à l'occasion du match, "Léonardo, le stratège". Sébastien Tarrago est l'un des journalistes à l'origine du documentaire, il était notre invité sur France Bleu Paris ce lundi. Pour lui, c'est un cinquième fantastique après Neymar, Mbappé, Di Maria et Icardi.

"Il a changé la donne"

"Sur le plan médiatique en quelque sorte, c'est certain que c'est l'un des plus important du club parce qu'en quelques semaines, il a réussi à renverser l'image du Paris-Saint-Germain, _il a changé la donne_", estime Sébastien Tarrago. On voit souvent ce qu'il se passe sur le terrain mais très rarement ce qu'il se passe en dehors et le directeur sportif fait beaucoup en coulisses. "Même les supporters du PSG les plus vaillants et acharnés sont d'accord pour dire qu'à la tête de la direction sportive il y a eu quelques déshérences et le retour de Léonardo a fait un bien fou au club".

Un commandant de bord

Pour lui, il y avait trop de responsabilités sur les épaules des différents coachs du Paris-Saint-Germain, "ils se retrouvaient à parler de tout, au moindre problème extra-sportif, il fallait s'exprimer et ça devenait pesant", détaille-t-il. "Aujourd'hui, dès qu'il y a un petit problème, Léonardo intervient autant en interne qu'au plan médiatique. Ça fait du bien à ce club et on a l'impression qu'il y a bien un commandant de bord".

"C'est le personnage le plus important du club", estime Sébastien Tarrago. "Il y a quand-même une certaine pression autour de ce 8e de finale, une sorte de psychose", selon lui qui risque de mettre à mal la stratégie du directeur sportif si le PSG venait à être éliminé par le club allemand et une nouvelle fois, dire au revoir aux quarts de finale.

Le documentaire "Léonardo, le stratège", est à découvrir sur la chaîne l'Équipe ce lundi soir à 21h05.