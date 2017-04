Leonardo, un petit Grenoblois gravement malade, a besoin de votre aide pour réaliser son rêve

Leonardo souffre de dystrophie musculaire congénitale, une maladie rare qui empêche le développement des muscles. Grâce à une opération il est désormais être capable de réaliser son rêve : jouer au foot-fauteuil. L'appareil coûte 12 000 euros, sa maman Andreia a lancé une cagnotte sur internet.

Chaque année en grandissant, Leonardo devient plus lourd, et ses muscles ne se développent pas. Il perd un peu plus de mobilité en grandissant. Dans la grisaille de sa maladie il a entrevu un rayon de soleil, l'été dernier, lorsqu'on lui a annoncé qu'il pourrait jouer au football en fauteuil. Sauf qu'il a besoin pour cela d'un fauteuil spécial, non remboursé par la Sécurité Sociale, et qui coûte 12 000 euros.

Positif malgré la maladie

Andreia sa mère a lancé une cagnotte (cliquez ici) sur le site "Pot Commun". Cinq mille euros ont déjà été récoltés, il en manque donc sept mille, à rassembler sous les deux mois, afin de pouvoir commander le fauteuil avant le début de la saison prochaine.

Le football, c'est la grande passion de Leonardo, fan de Cristiano Ronaldo il a plusieurs maillots de son idole et ne manque pas un match. "Dès que j'ai le dos tourné il regarde du foot", rigole sa mère.

7000 € à rassembler en 2 mois

Cela permettrait au jeune de sortir un peu de son quotidien, fait de soins incessants. "Chaque jour on a des soins, si on ne doit pas aller à l'hôpital, c'est très très lourd", précise sa maman. Leonardo lui, est plein d'humour, "je vais devoir signer des autographes si je me mets au foot" plaisante-t-il. Le petit est futé. Malgré une scolarité cabossée par les après-midi à l'hôpital, il est parvenu à obtenir 15 puis un peu en dessous de 13 de moyenne en rejoignant le collège cette année.

Avant il faisait de la batterie au Conservatoire, il a depuis arrêté et ne rêve que de foot. Suite à son opération, il s'est réveillé après plusieurs jours de coma et il a demandé : "ça y est, je peux jouer au foot" ? Une fureur de vivre et de taper le ballon rond qui serait également un cadeau pour sa maman. Ainsi elle pourrait l'amener au club un après-midi par semaine, elle qui cumule l'aide à son fils et son travail de femme de ménage.

Un rêve à portée de pied

Les deux vivent dans un petit appartement à Grenoble, Leonardo rêve d'être architecte, de construire à toute la famille "une grande maison". Sa mère s'inquiète surtout pour sa "stabilité à l'école"', lui qui chaque année doit subir toujours plus de soins. Au milieu de ce tableau, le football constituerait une vraie bouffée d'oxygène, lui qui est sous respiration artificielle toutes les nuits.

La solidarité Iséroise a déjà débuté, il manque 7000 euros au petit Leonardo pour ressembler un peu plus à son idole Cristiano Ronaldo.

Pour donner, cliquez ici : https://www.lepotcommun.fr/pot/7mho38mc

Taper dans le ballon, un Everest à portée de solidarité pour Leonardo. © Radio France - Alexandre Berthaud