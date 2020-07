Leptospirose : attention à l'urine de ragondin !

Bernard est piégeur de ragondin depuis huit ans. Cet ancien imprimeur à la retraite posent ses cages dans la région de Bonnetable. " A la demande des communes ou des particuliers". Grâce à son expérience, il repère vite la trace des rongeurs au bord d'un lac ou d'une rivière. "Regardez, ici l'herbe est couchée. Le ragondin emprunte toujours le même passage pour aller se nourrir". Il suffit de poser la piège au bon endroit. Et pour attirer le rongeur, à chacun sa technique. "Moi je fais le chemin du petit Poucet" s'amuse Bernard. "Je mets des pommes jusqu'à la cage et dans le piège. Et lorsque le ragondin pénètre dedans, clac, la trappe se ferme et le voilà piégé". La bête est ensuite répertoriée, tuée et envoyée à l'équarrissage. Toutes les captures sont scrupuleusement notées et consignées dans un rapport envoyé aux autorités.

Bernard Gainche capture une centaine de ragondins chaque année dans la région de Bonnétable Copier

Bernard capture une centaine de ragondins par an. "Comme cela fait longtemps que je piège sur la commune, il y en a de moins en moins. Mais les premières années, j'ai été jusqu'à 300 ragondins. Le plus gros pesait 13.2 kg". Equipé de gants, de bottes et de protection pour le visage, Bernard ne prend pas de risques. "C'est impressionnant de voir comme il se débat. Il a de ces dents ! Il ne faut pas y mettre les mains". Mais si Bernard est bien protégé, ce n'est pas que pour se protéger des morsures.

Bernard installe son piège à ragondin © Radio France - yann lastennet

Une maladie qui peut être mortelle

Il y a aussi la leptospirose. Une maladie qui est transmise par l'urine des rongeurs. " Soit par contact direct avec l'animal" explique Damien Padiolleau, membre du réseau régional Polleniz (ex-FDGON) chargé de lutter contre les organismes nuisibles. "Soit par l'eau qui peut être souillée par ces urines". La bactérie se répand dans les rivières, les lacs et peut résister à des températures qui descendent jusqu'à 4 degrés. "Une simple coupure, un contact avec les muqueuses ou les yeux, peuvent suffire à être contaminé".

La leptospirose peut se transmettre par contact direct avec l'animal ou par contact avec l'eau douce souillée par les urines des rongeurs explique Damien Padiolleau Copier

Les premiers symptômes font penser à ceux de la grippe mais ils peuvent aussi être beaucoup plus graves. " Cela va d'une forte fièvre, de douleurs musculaires, de maux de tête à des troubles digestifs. Dans certains cas graves, la maladie peut endommager le foie ou l'intestin". Et provoquer la mort. 10 % des personnes contaminées dans le monde succombent à la maladie selon Damien Padiolleau. Soyez donc vigilants si vous êtes en contact avec l'eau. " Il faut informer son médecin pour qu'il puisse poser un diagnostic. En le renseignant sur l'activité que l'on a pu avoir et sur sa profession. La maladie peut se contracter dans le cadre professionnel que l'on soit paysagiste, égoutier, employé d'une station d'épuration ou même agriculteur. Et puis il y a aussi les activités de loisir : la chasse, la pêche, la baignade, le canoé-kayak... toute activité nautique. En cas de doute, il ne faut pas hésiter à contacter son médecin traitant". Chaque année 600 à 700 cas graves sont recensés en France. En 2018, 49 personnes ayant contracté la leptospirose ont été hospitalisées dans les Pays de la Loire dont 11 en Sarthe