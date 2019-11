Les motards en colère manifestent à Lunel pour dénoncer des infrastructures inadaptées aux deux-roues

Lunel, France

Ils ont parcouru une trentaine de kilomètres. Les motards en colère de l'Hérault (FFMC34) manifestaient samedi 9 novembre. Une centaine de motards se sont retrouvés au Zénith de Montpellier pour se rendre ensemble sur le pont du Vidourle à Lunel. Un rassemblement pour une action symbolique, car cet endroit, emblématique pour les motards, serait trop peu adapté aux deux-roues.

"Le pont est trop étroit, dénonce Jean-Michel Sénéchal, le président de la FFMC34. _C'est difficile pour deux véhicules de passer en même temps_, ils sont obligés de s'écarter au maximum l'un de l'autre pour pouvoir se croiser, ce qui crée du danger pour les motards. Il faut que les pouvoirs publics fassent quelque chose, que le pont soit élargi au maximum pour éviter les accidents. Certes, ce n'est souvent que de la taule froissée, mais c'est aussi régulièrement de la viande de motard".

Refaire les routes

Les manifestants, venus de l'Hérault mais aussi du Gard, dénoncent plus globalement des infrastructures qui ne prennent pas en compte les motards. Bernard a perdu son fils à l'été 2018. Un accident provoqué par un affaissement de la chaussée. "Aujourd'hui la route est complètement bouchée. Ça aurait été fait la veille, avant qu'il ne passe, il n'aurait rien eu, raconte-t-il, ému. Donc je me pose la question : est-ce qu'il faut à chaque fois un mort pour qu'ils fassent quelque chose ? Quand il y a un mort, ils refont la route et les infrastructures comme il faut...mais on ne sera peut-être pas suffisamment d’habitants en France pour que toutes les routes soient refaites. On demande que le gouvernement mette des moyens pour remettre les routes en état, et pas refaire du rebouchage avec un petit coup de goudron".

Pour dénoncer la largeur du pont, les manifestants ont étendu un mètre entre les bords et ont fait mine de l'élargir, à la main.