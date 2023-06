Les 1.000 salariés de GSK Saint-Amand les Eaux chouchoutés avec le programme "feel good"

Chez GSK Saint-Amand-les Eaux, le bien-être au travail ne se limite pas à un babyfoot à la cafétéria ou des plantes vertes dans les bureaux, les 10 salariés du service hygiène, environnement, sécurité qui gèrent la qualité de vie au travail ont imaginé un programme global "feel good".

Résultat à l'heure de la pause, plusieurs ambiances sur le site pharmaceutique, il y a les courageux comme Ludovic Haussin, en pleine séance de cardio avec deux autres collègues et une coach. Il vient dans la salle de sport fréquentée par 200 salariés, 4 fois par semaine, midi et soir. Après ses 45 minutes d'efforts, pas de coup de mou pour reprendre le travail assure le technicien seniors : "ça permet de libérer les tensions, d'évacuer un peu le stress et de repartir en forme pour l'après-midi".

Un moyen aussi de créer une cohésion entre les différents salariés dans un cadre différent "on a plutôt une relation amicale" explique le technicien qui travaille ici depuis 12 ans.

Pour les sportifs qui préfèrent une ambiance plus bucolique, le sentier nature, un parcours de 2 km pour courir autour de l'usine en lisière de forêt, très fréquenté aussi par les marcheurs, pique niqueur d'un jour, où les jardiniers, une petite dizaine, qui viennent s'occuper du potager dont les fruits et légumes seront ensuite redistribués aux salariés dans des paniers lors d'un tirage au sort explique Eric Plateau, le porte parole.

Le potager de chez GSK au bord du sentier nature Le potager de chez GSK au bord du sentier nature © Radio France

Une boite à livres et des journées de solidarité

A la sortie du restaurant, ambiance plus studieuse avec la boite à livres initiée par les salariés dont Amandine Hasebrouck "ça permet un échange entre les collaborateurs et des pauses du midi plus joyeuses".

Amandine Hasebrouck devant la boite à livres où les salariés peuvent déposer des livres et ensuite les échanger © Radio France - rbv

Autre moyen de déconnexion les Orange Days, des journées de solidarité payées pour donner un coup de main dans une association, un concept qui cartonne assure Angélique Mathis qui les organise "c'est décalé par rapport à ce qu'ils font d'habitude donc ça fait du bien".

Et puis le bienêtre ça passe aussi par la santé, avec des bons petits plats au restaurant, une hotline en cas de coup de blues, mais aussi des ateliers réguliers contre les addictions, prévention du cancer, don du sang etc précise une des infirmières Pauline Denoyelle.

Moins de turn over et d'accidents du travail

Un feel good qui fait du bien aux salariés, mais aussi évidemment à l'entreprise rappelle Julien Mareels, responsable de la qualité de vie au travail, avec un turn over de moins de 5% "une accidentologie extrêmement faible"

"aujourd'hui l'accomplissement du salarié, il passe par le travail, mais il passe surtout par le bien-être au travail, donc un salarié qui se sent bien dans l'environnement de l'entreprise, c'est un salarié qui délivre aussi en terme de performance"

Des salariés qui multiplient aussi les moments de partage comme un barbecue géant à la fin du mois pour la fête du personnel.