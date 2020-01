Les 10 événements à suivre en 2020 en Nord-Pas-de-Calais

Le Brexit, le design, l'année de Gaulle, Paul McCartney,... Le Nord-Pas-de-Calais va vivre au rythme de ces événements et de ces personnages en 2020, voici l'agenda (non exhaustif) des grands événements qui nous attendent.

Lille, France

Ce début d'année sera avant tout marqué par un divorce : celui du Royaume-Uni avec l'Union Européenne. Cette fois, c'est sûr, nos voisins britanniques nous quitterons le 31 janvier pour un Brexit plein d'inconnues pour le trafic transmanche à Calais notamment.

Lille redevient ville capitale en 2020. Après avoir été capitale européenne de la Culture en 2004, la métropole européenne devient cette année capitale mondiale du design. Un événement qui va durer toute l'année avec des projets de mobilier urbain, de cuisine, d'économie solidaire qui sont en train d'être imaginés par les habitants avant de voir le jour dans quelques mois.

Le 15 février, on pourra piquer enfin une tête dans le nouveau centre aquatique de Valenciennes. L'établissement remplacera l'ancienne piscine ravagée par un incendie en 2014. Un véritable feuilleton aquatique puisque cette nouvelle piscine à la fois ludique et sportive devait ouvrir mi-décembre mais son inauguration a été reportée suite à une inondation qui a endommagé les systèmes électriques fion novembre.

Elections municipales en mars

Rendez-vous à l'isoloir en mars pour les élections municipales. On va voter dans les 1 538 communes du Nord et du Pas-de-Calais pour renouveler les conseils municipaux, c'est en général l'élection qui mobilise le plus les Français après la Présidentielle.

C'est une légende du rock qui va se produire pour la première fois dans la région. Paul McCartney, l'ancien Beatles, sera en concert le samedi 23 mai au stade Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Ce sera l'une des quatre dates françaises de l'artiste, âgé de 77 ans.

Trois procès très attendus en 2020

Trois procès sont très attendus cette année pour notre région. Rédoine Faïd sera jugé en appel par la cour d'assises du Pas-de-Calais, à Saint Omer, à partir du 27 février. Le roi de l'évasion a déjà été condamné à 18 ans de réclusion pour l'attaque d'un fourgon blindé à Roclincourt, près d'Arras, en 2011.

A partir du deuxième semestre 2020, deux affaires terroristes doivent être jugées par une cour d'assises spéciale à Paris : celle de l'attaque du Thalys Amsterdam-Paris, en août 2015. L'assaillant et les victimes avaient été pris en charge en gare d'Arras. Le meurtrier présumé d'Aurélie Châtelain doit également être jugé en cette fin d'année : Sid Ahmed Glam aurait tué la professeure de fitness originaire de Caudry. Elle aurait perturbé ses préparatifs pour commettre un attentat dans une église, il s'était alors blessé avec une arme et avait été interpellé juste après.

L'année de Gaulle

2020 sera l'année de Gaulle. L'homme de la France libre, le visage de la résistance face au régime nazi est né à Lille en 1870. Sa maison natale, rue Princesse dans le Vieux-Lille, est actuellement fermée pour travaux et rouvrira en novembre prochain pour célébrer un triple anniversaire en fait : les 130 ans de sa naissance, le 50e anniversaire de sa mort et les 80 ans de l'appel du 18 juin.

Les 40 ans de France Bleu Nord

Autre anniversaire cette année, le nôtre, celui de France Bleu Nord. Votre radio va souffler ses 40 bougies. Le 19 mai 1980 émettait pour la première fois Fréquence Nord, l'ancien nom de France Bleu Nord. Vous pourrez réentendre, pendant la nuit, les anciennes émissions de Fréquence Nord, un livre va également être publié et puis il y aura bien d'autres surprises mais il faudra patienter encore quelques mois...