Les 11 vaccins obligatoires continuent de diviser les parents

C'est une des mesures phares du projet de loi de santé 2018, le passage de 3 à 11 vaccins obligatoires pour les enfants. Les députés vont plancher dessus à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée mais les parents, eux, restent divisés.

A Boulogne-Billancourt, dans la salle d'attente du cabinet de pédiatrie du Dr Olivier Bosco les parents sont divisés sur le sujet. Cynthia est maman d'un garçon de 10 ans et, du coup, bien contente d'avoir échappé aux 11 vaccins.

"Je trouve que ça fait beaucoup. Beaucoup d'injections dans le corps. On est protégé pour une certaine maladie mais est-ce que finalement ça entraînerait pas d'autres choses ?..." (Cynthia, mère de famille)

Angela, elle, a deux filles et ne tremble pas du tout à l'idée de vacciner la petite dernière.

"Ah moi je ne me pose pas la question. Moi, le pédiatre il me dit ce vaccin là est bien pour l'enfant, je vaccine. Pour ma première qui avait 5 ans je l'ai fait. Les vaccins qui n'étaient pas obligatoires et que le pédiatre m'a proposé je les ai faits aussi."