Les 116 gardiens de la paix de l'école de police de Montbéliard entrent dans le grand bain du terrain

Ils étaient tout sourire. Au terme de leur formation de gardien de la paix, les 116 nouvelles recrues de l'école nationale de police de Montbéliard ont dit au revoir à leur établissement lors d'une cérémonie, ce vendredi matin. Ils prendront bientôt leur fonction dans les commissariat de toute la France.

Des recrues parmi lesquelles se trouvait, Pierre, 22 ans, originaire de la Meuse et major des 1620 élèves de toute la France que compte cette 259e promotion de gardiens de la paix. Cela fait quatre ans que l'école de Montbéliard n'avait pas eu de major. Une fierté récompensée par la venue de Gérald Darmanin.

Un ministre de l'Intérieur silencieux sur le pass sanitaire

Le ministre de l'Intérieur était venu pour les policiers et uniquement pour eux. Après un discours d'une quinzaine de minutes, une rencontre avec les nouvelles recrues, Gérald Darmanin et ses hommes ont tenu à distance les journalistes. Impossible alors de rebondir sur le contrôle du pass sanitaire que ces nouveaux policiers vont devoir bientôt contrôler dans les bars et les restaurants. Impossible également de l'interroger sur l'avenir de ces nouvelles troupes, dans un contexte de désamour des Français pour ces professionnels.

Il fallait zoomer pour tenter de voir Gérald Darmanin de près, lors de cette cérémonie. © Radio France - Virginie Vandeville

Autant de questions qui agitent les esprits de ces jeunes pousses de policiers, mais qui n'entament pas leur fierté d'appartenir à cette grande famille. "Pour l'instant, c'est surtout l’excitation qui m'anime. Je suis fière d'être policière et j'ai hâte de démarrer", assure l'une des jeunes filles de cette nouvelle promotion.

"C'est vrai que c'est un contexte tendu aujourd'hui avec la crise sanitaire et sociale que connaît la France. On sait que l'on va être confronté à cette violence. Je crois qu'on verra cela sur le terrain, mais on est vraiment motivé de tout découvrir. Je crois qu'il y a un manque de communication entre les Français et les policiers. C'est ce qui manque et qu'on a perdu je pense. Quand les gens nous voient, ils ont un peu peur. Il faut renouer cette relation", comment Djamel, un élève de 32 ans qui sera intégré au commissariat du 13e arrondissement de Paris.

Les policiers sont devenus des cibles

Ce désamour des policiers et la hausse des violences envers ses professionnels, Christophe, le père du major de promotion les connaît bien. Cela fait plus de 20 ans qu'il est dans le métier. "Des fois c'est dur de dire qu'on est policier. Je ne vous cache pas qu'au début je n'ai pas conseillé à mon fils de rentrer dans la police. Je reste craintif sur la suite de sa carrière. J'ai vu le métier évolué, j'ai vu le métier changé ces dernières années. En 2015, les gens nous aimaient, nous remerciaient. Depuis la crise des gilets jaunes, c'est compliqué. Il faut faire avec les violences et les jeunes sont formés en fonction car ils doivent faire face à davantage d'affrontements physiques. On se rend compte que les policiers sont devenus des cibles plus qu'autre chose. L'uniforme est tout sauf le garant de la sécurité des fonctionnaires qui le portent", conclut ce policier.