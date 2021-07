Les 12-17 ans affluent au vaccinodrome de la Grande Halle d'Auvergne

A la sortie du vaccinodrome de la grande halle d'Auvergne, les familles sont en nombre ce jeudi 29 juillet : des parents venus accompagner leurs enfants, âgés de 12 à 17 ans, venus se faire vacciner. Au lendemain des annonces de Jean-Michel Blanquer sur la vaccination pour les lycéens et les collégiens, beaucoup sont heureux d'avoir réservé un créneau à l'avance.

"J'avais réservé un créneau pour la première injection de mon fils de 14 ans pour aujourd'hui, explique Christelle, une maman, pour qu'il soit bien pleinement vacciné avant la rentrée." A ses côté, son fils, Yann, futur élève de troisième, est soulagé : "J'ai vraiment envie de rester en présentiel donc c'est bien d'être vacciné, avec les cours à distance l'année dernière j'ai eu beaucoup de mal à suivre, et je ne voyais pas mes copains."

Vaccination au Pfizer, 1ère dose d'un mineur. © Radio France - Bastien Thomas

Des adolescents partagés

Mais cet avis n'est pas partagé par tous et Chloé, 13 ans, rechigne un peu à se faire vacciner : "Je préfère rester à la maison et j'ai un peu peur de la vaccination." Sa mère Mathilde, explique avoir décidé avec son époux de la faire vacciner : "On lui a dit qu'il fallait le faire, les cours à distance, ce n'est plus possible."

A l'intérieur du centre, Kylian Ameilbonnes, pharmacien, vaccine à tour de bras depuis l'ouverture du centre en avril. Depuis l'ouverture de la vaccination aux mineurs le 15 juin, il voit défiler beaucoup de familles, avec souvent des inquiétudes : "On répond à toutes les questions des parents, il y a des inquiétudes légitimes et on fait tout pour rassurer les familles."

Il explique par ailleurs que le flux de mineurs venant se faire vacciner est fluide depuis l'ouverture de la vaccination aux mineurs, "peut-être que cela va s'accélérer dans les prochains jours, il faudra voir".