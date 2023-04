Les 1200 km de pistes DFCI en Dordogne, un rempart "primordial" contre les feux de forêt

De la fenêtre de son vieux 4x4 couleur kaki, Jean-Michel Desmortiers ouvre le chemin sur la nouvelle piste en terre, au milieu de l'épaisse forêt Barade, quelque part entre Fossemagne et Bars. Cette forêt, il la connaît par coeur. Il est propriétaire, président de la société de chasse, et bénévole du comité citoyen contre les feux de forêt, C'est lui qui guide les pompiers en cas d'incendie, et ce jeudi 13 avril, il parcours la toute nouvelle piste DFCI qui traverse le massif.

Attendue depuis plusieurs années, la piste en terre DFCI, pour défense des forêts contre l'incendie, découpe la forêt Barade en deux, sur une longueur de 4 kilomètres. Construite sur les anciens chemins forestiers, elle va servir à la surveillance des départs de feu l'été, et à l'exploitation du bois l'hiver.

"Tout l'été, on patrouille"

"Tout l'été on patrouille, on surveille qu'il n'y ait pas de départs. On a le bon sens paysan et on sent les jours où il y a des risques. De toutes façons, on a une remorque avec 300 litres et une pompe que nous ont donné les pompiers pour éteindre les petits départs", explique le chasseur, qui possède plusieurs hectares de forêt.

La première caserne à intervenir ici, c'est Thenon. Dans leur voiture de patrouille, les pompiers regardent la végétation épaisse qui défile en s'écriant : "Là, là ça donnerait des frissons si ça brûle là-dedans", en montrant du doigt un épais massif de broussailles et de pins mêlés. Auparavant, ici, il y avait des chemins forestiers. Désormais la piste DFCI est très large, accessible pour les énormes camions contre les feux de forêt des pompiers.

Un "gros feu" en forêt Barade en 1995

"On accède plus rapidement au départ du feu, et ça fait aussi office de coupe-feu", explique Eric Lamouret, sapeur-pompier à la caserne de Thenon. Il y a eu un très gros feu ici, en 1995, sa première année chez les pompiers. "C'est déterminant parce qu'on lutte principalement contre le feu de forêt avec des moyens routiers", confirme le lieutenant-colonel Philippe Flamant.

"Les plus âgés ont encore le souvenir des 'gros feux', qui datent de 1994 quand la Double a été incendiée par les Allemands, ou la Bessède en 1964, la Double en 1976, et puis malheureusement les événements de 2022", explique celui qui coordonne les efforts de lutte contre les feux de forêt au Service départemental d'incendie et de secours de la Dordogne. "Les feux ne sont pas récurrents chaque année en Aquitaine donc on n'a tendance à les oubliers, mais même s'il n'y en avait pas cet été, il faut faire les investissements."

20 nouveaux camions d'ici cinq ans

Les aides consenties par l'Etat aux départements pour lutter contre les feux de forêt, annoncées par plusieurs ministres cette semaine en Gironde, vont aussi bénéficier à la Dordogne. Le département va voir arriver 20 CCF dans les cinq années à venir, des camions feu de forêt, arriver en plus de 60 qui équipent déjà les casernes de Dordogne comme à Thenon.

Mais Philippe Flamant souligne que ce qui manque le plus, "ce ne sont pas les moyens matériels, ce sont les moyens humains". Il lance un appel pour recruter toujours plus de sapeurs-pompiers volontaires.