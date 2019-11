Les 1256 ponts de Vaucluse ne présentent aucun risque

Département Vaucluse, France

Après le drame de Mirpoix-sur-Tarn, le département de Vaucluse assure que les 1256 ponts du Vaucluse sont entretenus et sans risque. Prés de Toulouse, deux personnes ont été tuées dans la chute d'un pont suspendu. L'enquête s'oriente vers un surpoids du camion qui franchissait le Tarn. En Vaucluse, il y a en moyenne un pont tous les 2 kms et ils sont sans risque selon le département.

Inspections régulières et tonnage limité

A Bollene, le pont suspendu ressemble à celui de Mirepoix mais il fait l'objet d'un suivi régulier. Les transports exceptionnels n'ont pas le droit de l'emprunter. 90% des 1256 ponts de Vaucluse n'ont aucun problème de structure. Les 10% restants n'ont pas besoin de travaux d'urgence.

Le pont en poutres métalliques entre Villelaure et Cadenet a été élargi cette année pour améliorer la sécurité. Les poutres dataient du début du 20ème siècle.

Le pont sur le canal à Mondragon est en travaux. L'ouvrage date de 1955 mais les poids lourds de plus de 16 tonnes ne peuvent pas l'emprunter.

Le département de Vaucluse contrôle tous les ans les ponts. 200 ponts sont soumis chaque année à une inspection plus poussée pour une visite d'évaluation IQOA (Image de Qualité des Ouvrages d'Art) et une vingtaine de ponts subissent tous les 6 ans une inspection détaillée avec nacelles et drones. C'est un bureau d'études indépendant qui fait cette inspection. Elles sont aussi programmées après un épisode de crue ou un choc lors d'un accident. Une quarantaine de ponts est aussi inspectée par en dessous : des plongeurs se mettent à l'eau pour ces contrôles.

Le département de Vaucluse précise également que la surveillance des ponts est continue dans le cadre des patrouilles des agences routières sur l'ensemble du réseau.