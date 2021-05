Les 13 derniers locataires de la cité des Flamants de Marseille doivent cohabiter avec des squatteurs

Depuis des mois, ils sont des dizaines à squatter la cité des Flamants, cet ensemble en forme de "tripode" situé près du théâtre du Merlan dans les quartiers Nord de Marseille.

Le quartier doit être en partie détruit avant une reconstruction dans le cadre du vaste chantier de réhabilitation urbaine à Marseille piloté par l'ANRU (agence nationale pour la rénovation urbaine) et lancé en 2005. Or, aujourd'hui, la plupart des 145 logements concernés sont squattés.

Il ne reste aujourd'hui que 13 locataires auxquels 13 Habitat affirme avoir proposé des solutions de relogement dignes. Certains habitants ne voient pas les choses de la même manière et parlent de "logements insalubres".

Désormais, ces mêmes habitants doivent faire face à des bandes de squatteurs qui se disputent littéralement les appartements une fois qu'ils sont libérés par leurs occupants "légaux".

Les Flamants © Radio France - Laurent Grolée

Les habitants témoignent: "Ils se branchent sur nos compteurs d'électricité et on ne peut rien leur dire, ils sont agressifs", témoigne l'une des résidentes désabusée et effrayée. Une autre abonde : "Récemment ils se sont battus à coups de haches, il y avait du sang partout".

Dans ce quartier où les points de deal ne se cachent pas et où la prostitution est courante, les derniers habitants de la cité des Flamants rêvent d'une vie meilleure, ailleurs.

Selon le président de 13 Habitat, les travaux de démolition devraient débuter d'ici l'été, si et seulement si les appartements squattés sont libérés, et pour cela il faudra à la fois, des décisions de justice mais aussi une intervention massive des forces de l'ordre.