"Sédentarité, une bombe à retardement" : les 14-15 ans passent 75% de leur journée assis

On reste trop assis dans notre canapé, et même beaucoup trop à en croire le rapport réalisé par Régis Juanico le député Génération.s, apparenté PS, de la Loire : "le temps passé assis ou couché notamment devant les écrans, il peut représenter 75% d'une journée des 14-15 ans. Aujourd'hui nous le savons, nous avons des indicateurs très précis mais très alarmants, sur la santé des jeunes, la sédentarité et ses effets, c'est-à-dire le surpoids et l'obésité qui touchent à peu près un homme ou une femme sur 2, ça a des conséquences très pratique c'est que 10% des décès évitables viennent de la sédentarité."

La moitié des ados passe plus de 4 heures 30 par jour sur les écrans

Le constat est sans appel, la moitié des 11-17 ans fait moins de 20 minutes d'activité physique par jour, et ça c'était avant la crise sanitaire souligne le parlementaire Régis Juanico: "moins d'activité physique, plus de temps d'écran, il faut _remplacer 30 minutes de sédentarité par 30 minutes d'activité_, ça peut être du jardinage, du bricolage etc...c'est très concret car on réduit de 17% la mortalité prématurée si on fait de l'activité modérée, et si on fait de l'activité physique plus intense c'est 35% de mortalité en moins."

Il faut s'étirer toutes les demi-heures

Pour être moins sédentaire, on peut faire des choses toute simplerappelle Régis Juanico : "s'étirer toutes les demi-heures, utiliser des modes de transport plus actifs comme le vélo ou la marche, privilégier les escaliers plutôt que les ascenseurs, à l'école il faut aménager les cours de récréation pour passer d'une demi-heure d'activité à 1 heure par jour. "

Régis Juanico, député de la Loire est ce mercredi 17 novembre au CREF de Laval, avenue Pierre de Coubertin, dès 20 heures pour une soirée débat autour des dangers de la sédentarité.