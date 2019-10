Les 16 000 places pour participer à l'étape du Tour de France à Nice ont trouvé preneur

Les places à 119 et 165 euros ont été épuisées en un peu plus de 2h. Ne subsistent que des places assorties de nuits d'hôtel, certaines pouvant aller jusqu'à 1 730€.

Nice, France

Elles sont parties comme des petits pains ! Les 16 000 places pour courir l'étape du Tour de France à Nice le 5 juillet ont trouvé preneur en quelques heures, faisant beaucoup de déçus. Parmi eux, le niçois Freddy Vasseur, membre du club cycliste le Cavigal : "Au début, la page ne fonctionnait pas, explique-t-il. Ensuite, impossible de finaliser le paiement. Ca ne me mettait que des erreurs !" Une erreur qui durera plus de 2h, le temps que tous les billets soient vendus.

Les catégories à 119 et 165€ ont été épuisées en soirée. "Le Tour de France est un événement mondial ! Il est vu et aimé dans le monde entier. Alors dès que les billets sont en vente, ils sont pris d'assaut", précise-t-il. D'autant plus que de nombreux tour-opérateurs préemptent un bon nombre de billets pour ensuite les revendre dans des offres groupées. Mais "hors de question que je mette 550€ ou plus pour payer des nuits d'hôtel alors que j'habite ici !" s'indigne Freddy Vasseur.

Le parcours de cette étape

L'azuréen compte sur la chance désormais : "Peut-être qu'un partenaire aura une place ou que la municipalité en donne à certains clubs. On peut aussi compter sur les blessures ou les absences pour toucher une place à la revente" espère-t-il.

Il s'était en tout cas préparé sur des routes qu'il connaît bien : 177km et plus de 3 500 mètres de dénivelé : "C'est assez montagneux avec trois cols répertoriés. Il y a quand même plus de 3 500m du dénivelé. Ca va être usant parce qu'on commence dans la vallée du Var. Ce n'est pas un col mais c'est un long faux-plat jusqu'au premier col. Je pense que pas mal de monde sera déjà fatigué. Il faudra gérer pendant la montée et ensuite récupérer en descente. Derrière, on entame le col du Turini qui sera un vrai juge de paix avant le dernier col d'Eze qui va achever."