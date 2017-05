Les 166 réfugiés du camp Valmy évacués dans le calme mercredi à Grenoble

Le Préfet de l'Isère a publié mercredi à midi l'arrêté qui demandait aux 166 migrants de quitter les baraquements de fortune du campement Valmy à Grenoble. Dans l'après-midi, ils ont été évacués vers 2 gymnases de la ville en présence de plusieurs associations de soutien et de nombreux policiers.

166 personnes ont été évacuées dans le calme du camp Valmy mercredi après-midi à Grenoble (106 adultes et 60 enfants). A midi, la Préfecture avait pris un arrêté de mise en demeure qui leur demandait de quitter les lieux, à la suite de menaces et d'attaques sur les occupants de ce campement situé entre le stade des Alpes et les berges de l'Isère.

Le campement a grossi au fil des mois entre le Stade des Alpes et les berges de l'Isère © Radio France - Véronique Saviuc

Vers 14 heures, des bus sont arrivés pour les transporter vers 2 gymnases de Grenoble, les gymnases Alphonse Daudet et Houille Blanche, ainsi qu'une vingtaine de fourgons de police pour assurer la sécurité de l'évacuation. Ils ont l'assurance d'être pris charge jusqu'à la fin du mois de juin pour permettre aux enfants de terminer leur année scolaire. Ces familles , essentiellement macédoniennes et albanaises seront ensuite dirigées vers des Centres d'Accueil pour Demandeurs d'Asile (CADA).

Associations, riverains et policiers étaient sur place au moment de l'évacuation Copier

Les associations étaient sur place depuis 6 heures du matin pour aider les réfugiés à faire leurs paquets et veiller que tout se passe dans le "respect de la dignité des personnes". Elles ont dénoncé une fois de plus les insuffisances de l'Etat qui devrait assurer un hébergement "décent" aux personnes en situation de demande d'asile. Des riverains émus par le sort de ces familles ont également tenu à manifester leur soutien.

De voir cette détresse humaine, de voir des gens vivre dans ces conditions, ça me fait mal au coeur et ça me révolte (Amandine, une riveraine venue en soutien pendant l'évacuation)

Ecoutez l'émotion d'Amandine qui habite dans un immeuble proche du campement avec sa famille Copier

La longue attente avant de monter dans les bus qui vont emmener les réfugiés vers des gymnases © Radio France - Véronique Saviuc

Ce n'est pas l'évacuation qui est inhumaine, ce qui est inhumain est de laisser ces gens dans un campement soumis à des risques incendie majeurs (Alexander Grimaud, le directeur de cabinet du Préfet de l'Isère)

En publiant son arrêté de mise en demeure, la Préfecture a surtout mis en avant la "mise en sécurité" de ces réfugiés encore choqués par la "descente" de personnes extérieures et armées de barres de fer et de couteaux dans la nuit de samedi à dimanche. Mais il y aussi les conditions de vie très insalubres et les risques d'incendies.

Alexander Grimaud, directeur de cabinet du Préfet de l'Isère Copier

Le campement déserté avant son démantellement © Radio France - Véronique Saviuc

Une fois les occupants montés dans les cars ne restent que les baraquements de fortunes faits de planches, de cartons, de bâches , des jouets d'enfants cassés et des poubelles accumulées. Le site a été nettoyé dans la foulée pour éviter une nouvelle installation illégale.

Un des réfugiés au milieu de ses paquets, il est prêt et résigné à l'évacuation © Radio France - Véronique Saviuc

En avril, la Ville de Grenoble avait demandé l'expulsion des migrants du camp Valmy pour des raisons sanitaires mais le Tribunal Administratif avait rejeté sa requête parce qu'elle ne proposait pas d'autres solutions d'hébergement.