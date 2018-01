Clermont-Ferrand, France

Clermont Communauté était déjà devenue une Communauté urbaine le 1er janvier 2017. Un statut éphémère puisque Clermont Auvergne Métropole l'a remplacé ce lundi. Les institutions ne changent pas pour autant, les élus qui siègent avenue de l'Union Soviétique restent les mêmes délégués des 21 communes de l'agglomération.

Pour les près de 300.000 habitants, ce changement est pratiquement transparent. Certains d'entre eux ont tout de même pu être alertés à l'automne lorsqu'ils ont reçu un courrier avec un nouveau formulaire, nécessaire pour régler leur facture d'eau. Car la gestion de l'eau devient une compétence de la Métropole, le prix du m3 va donc être le même dans toutes les communes mais l'harmonisation se fera progressivement.

Mais la Métropole permet surtout d'avoir plus de poids au niveau national. Le maire de Clermont et président de Clermont Auvergne Métropole est persuadé que cela va permettre à l'agglomération d'avoir un rôle stratégique à l'ouest de la grande région et dans le Massif Central.

On fait partie des 21 plus grands villes de France. C'est à cette échelle là qu'on doit traiter les questions. Olivier Bianchi

Et pour faire la preuve que Clermont est une ville qui compte, les vœux de la municipalité cette année se veulent positifs et dénoncent les clichés qui collent à la ville.