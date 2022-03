Les 23 réfugiés "perdus" par le collectif Mayenne-Sarthe-Ukraine ont été retrouvés en Allemagne

Plus de deux millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Image d'illustration.

Ils étaient attendus au Mans cette semaine pour être hébergés chez cinq familles sarthoises. Face aux difficultés du voyage, ils ne sont finalement pas allés plus loin que l'Allemagne... Soulagement pour le collectif Mayenne-Sarthe-Ukraine, à l'initiative du rapatriement de ces 23 réfugiés ukrainiens. "On reste très motivés pour aider les victimes de cette guerre", assure l'un des organisateur.

Le groupe de 23 ukrainiens était parti de Poznań en Pologne en début de semaine. Arrivés à Berlin, ils ne se sont jamais montés dans le train suivant pour Strasbourg, dernière étape avant Le Mans. "Je n'ai pas cessé de les appeler mais on n'avait aucune réponse", se souvient l'un des membre du collectif Mayenne-Sarthe-Ukraine. "On n'avait qu'un seul numéro pour les joindre, une carte prépayée fournie en Pologne... On pense qu'elle a arrêté de fonctionner en passant la frontière allemande", explique-t-il.

"J'aurais fait comme eux"

C'est finalement en prenant contact avec le guichet d'accueil des réfugiés en gare de Berlin que le collectif a retrouvé la trace du groupe. "Un groupe de même taille et qui est arrivé de Pologne à la même heure a été recensé au guichet", explique le membre du collectif. "Comme l'Allemagne a mis de très bons dispositifs d'accueil, ils ont décidés de rester là-bas."

Ces complications dans l'accueil de réfugiés ne découragent pas ce Sarthois. "J'aurais fait comme eux. Ils erraient à la frontière depuis douze jours déjà... C'est normal d'avoir choisi la solution la plus facile." En Sarthe, les familles d'accueil qui les attendaient ont "complètement compris", assure-t-il. "Et elles ont repostulées auprès des communes pour accueillir d'autres réfugiés."