Ça roule pas mal à Courbeveille en Mayenne pour les 24 heures de la bille

Les 24 heures du Mans se déroulent ce week-end du 15 et 16 juin chez nos voisins sarthois. En Mayenne, nous avons aussi nos 24 heures... de la bille. Des joueurs se relaient pour jouer aux billes à Courbeveille, une tradition qui existe depuis 31 ans.

Courbeveille, France

Les 24 heures de la bille sont lancées ce samedi 15 juin. 135 participants ont pris le départ de cette 31ème édition à Courbeveille, au nord de Cossé-le-Vivien et ils doivent tenir jusqu'à 17 heures, ce dimanche 16 juin. Pour gagner, il faut faire le maximum de tours du circuit avec sa bille et cela se joue en 10 manches de deux heures. Un circuit monté de toutes pièces sur des tables recouvertes de sable, avec des obstacles.

Dans cette commune d'un peu plus de 600 habitants, ces 24 heures de la bille sont une tradition depuis maintenant 31 ans. Le jeune Yanis a désormais 18 ans et il peut y participer pour la première fois :

C'est un rêve de gosse"

"Je venais regarder quand j'étais petit avec mes potes et maintenant, c'est moi qui joue !", explique le jeune homme.

La course se joue en 10 manches de deux heures sur un circuit de 70 mètres de long. © Radio France - Aurore Richard

Il y a des joueurs beaucoup plus expérimentés comme Eddy. Il a une vingtaine d'éditions à son actif dont neuf victoires. "Il faut un peu de technique pour passer les virages par exemple. Je fais de la bille une seule fois par an mais j'en ai beaucoup fait petit, dans la cour de récré. D'ailleurs, l'un de mes coéquipiers pour cette course, c'était mon coéquipier de bille à la récré", s'amuse le champion.

La recette de la victoire : de l'endurance, de la précision et surtout de la bonne humeur. Fin de la course, à 17 heures ce dimanche 16 juin.