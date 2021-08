24 Heures du Mans : des Tourangeaux au cœur de l'épreuve

Les 24 Heures du Mans ont lieu ce week-end. La course passionne de nombreux Tourangeaux. Parmi eux, certains y participent du côté de l'organisation ou des équipes.

Les 24 Heures du Mans se déroulent ce week-end. Le départ sera donné samedi à 16 heures. L'occasion pour de nombreux Tourangeaux d'assister à l'événement. Cette année, ils seront 50 000 spectateurs.

Jérôme Demangeat, habitant de Montbazon, fera partie des fans de sports automobiles présents à la course. Pour lui, le départ est prévu samedi matin avec son "fils de 7 ans, passionné de véhicule". Sa femme et son second fils de 2 ans les rejoindront dimanche. "Ça va être génial, toute la famille sera réunit au 24 Heures du Mans", dit-il, les étoiles dans les yeux.

Pour Valentin Tallet, les 24 Heures du Mans sont à "faire une fois dans sa vie pour se rendre compte de ce que c'est". Habitué de la course côté spectateur, cet habitant de La Riche y participera pour la première fois côté coulisse. Son travail consiste à s'occuper des pneus de la voiture de l'écurie SRT 41.

"Ça donne la chair de poule"

Cette équipe est particulière. Elle a été créée par le Blésois, Frédéric Sausset, amputé des quatre membres. Deux des trois pilotes de la voiture SRT 41 sont d'ailleurs paraplégiques. "Je ne garantis pas que je vais réussir à retenir ma petite larme si on arrive à finir la course", pense Valentin Tallet.

François Fare est lui commissaire de course, ceux qui agitent les drapeaux ou interviennent pour évacuer des véhicules accidentés. Membre de l'association sportive automobile ACO Perche & Val de Loire basée à Parçay-Meslay, il participe aux 24 Heures du Mans depuis 1998. Une course unique pour lui : "Le public nous soutient, applaudit quand on intervient, ça nous donne la chair de poule."