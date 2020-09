Les 24 Heures du Mans se remettront vite de la crise sanitaire, assure l'historien Francis Piquera

Vous les entendez, mais sans les voir. Les 24 Heures du Mans se tiennent à huis-clos ce week-end. Une première historique pour la compétition.

Mais pour Francis Piquera, historien et ancien conservateur du musée des 24 Heures, ce bouleversement ne menace pas la course.

Course mythique intouchable ?

"Cette course a toujours su aller de l'avant, c'est un laboratoire de progrès, pétri de créations techniques et de recherche qui aboutissent sur des solutions positives pour l'automobile, comme les freins à disque ou l'éclairage des freins à iode", détaille Francis Piquera

"Les 24 heures du Mans sont entrées dans les moeurs de la France, comme le Tour de France par exemple, personne n'imagine la course s'arrêter. Cela fait partie de l'Histoire et c'est attendu partout avec beaucoup de joie et d'enthousiasme", continue l'historien.

Des éditions déjà bouleversées

L'édition 2020 n'est pas la seule à avoir connu des changements. Celle de 1936 a été annulée suite aux mouvements sociaux et aux grandes grèves.

Après le dramatique accident de 1955 qui a fait 82 morts, la course a été décalée l'année suivante pour respecter le deuil des familles de victimes.

Après la Seconde guerre mondiale la course ne reprend qu'en 1949, et en 1968, la course a eu lieu le 28 et 29 septembre à cause des grandes grèves de mai 1968.