Les 24 Heures du Mans, une vitrine de choix pour les forces armées

De l'arrivée du drapeau français sur la piste, aux nombreux stands de recrutement installés au village, les forces armées sont très présentes aux 24 Heures du Mans. Une manière de travailler leur image auprès du public. Et pourquoi pas d'attirer de futures recrues.

C'est écrit sur le site de la course : l’ACO, l'organisateur des 24 Heures du Mans, "entretient un lien très fort avec les Armées". Et ça se voit. Défilé de la patrouille de France, passage des Rafales de la Marine, arrivée du drapeau français sur la grille de départ grâce à une descente en rappel d’un hélicoptère de l’Armée de Terre... Chaque année, les différents corps militaires participent activement au spectacle d'avant course. Mais pas seulement.

Toute la semaine, depuis les essais jusqu'à l'arrivée, des représentants des différentes armées (marine, armée de terre, armée de l'air et même légion) sont également présents sur le village. Sur ces stands, les visiteurs peuvent découvrir de près des véhicules militaires, rencontrer des soldats ou encore profiter d'animations plus ludiques, comme sur le stand de l'armée de l'air, où un casque de réalité virtuelle permet de se plonger quelques minutes dans la peau d'un pilote de Mirage 2000.

"C'est trop bien, s'extasie Florine, 14 ans, tu commences à voler, tu vois quelques paysages, tu fais un looping et tu atterris tranquillement." La plupart du temps, le vol virtuel comprend également le bombardement d'une cible (un convoi de camions) au sol. Alexis, 17 ans, est conquis : "Quand on tourne, quand on monte, les sensations sont là, c'est vraiment pas mal ! Moi, comme je vise le métier, enfin au moins quelque chose dans l'aéronautique, j'en ai profité pour prendre quelques petits renseignements supplémentaires."

Etablir le contact avec de futures recrues

Difficile de savoir combien de vocations naissent sur ce type de grand événement, mais pour le major Mancier, réserviste de l'armée présent depuis quatre ans aux 24 Heures du Mans, c'est avant-tout une belle opération pour travailler "l'image de marque" de l'armée. Et pourquoi pas semer quelques graines en établissant le contact avec des recrues potentielles.

"Ca nous arrive de voir arriver dans les Cirfas (Centre d'Information et de recrutement des Forces Armées) des gens qui nous ont rencontrés aux 24 Heures du Mans ou sur le Tour de France. C'est porteur. Sur ces événements, ils ont pu avoir une première approche, un premier contact et ils viennent ensuite chercher des compléments d'information sur nos carrières."

C'est alors l'occasion pour les recruteurs de rentrer un peu plus dans le détails et de présenter les nombreux métiers qui existent au sein de l'armée : "Souvent, ils viennent nous voir pour devenir pilote mais ce n'est pas facile, souligne le major, en revanche, de la cuisine à la mécanique en passant par l'informatique, nous avons près de cinquante métiers dans l'armée de l'air, avec des niveaux de diplômes exigés très différents."