Les 24 Heures du Mans virtuelles les 15 et 16 janvier : "C'est comme en vrai!"

La deuxième édition des 24H du Mans virtuelles accueillera 200 pilotes dispersés dans le monde entier les 15 et 16 janvier 2022. Derrière leurs puissants simulateurs automobiles, ces passionnés disputeront la célèbre course d'endurance presque comme s'ils étaient sur le circuit de la Sarthe.

Au plus près des conditions réelles. Les 24 Heures du Mans virtuelles font leur retour durant le week-end des 15 et 16 janvier 2022. C'est la deuxième édition de cette version numérique de la célèbre course d'endurance automobile. "Le confinement du printemps 2020 et l'annulation de l'épreuve au mois de juin de cette même année avaient servi de déclencheur", se souvient Gérard Neveu. Sachant, précise l'ancien directeur du championnat du monde d'endurance (WEC) qui travaille aujourd'hui chez Motorsport Games, que "le E-Sport était déjà en pleine explosion".

Le circuit de la Sarthe reproduit fidèlement

Concrètement, 50 équipages rassemblant 200 pilotes dispersés dans une dizaine de pays sont engagés cette année dans la course virtuelle. Pour moitié des licenciés de la Fédération Automobile Internationale (FIA), habitués des circuits et pour l'autre moitié, des professionnels de la course sur simulateurs (des "Simracers"). Tous se relayent pendant l'épreuve sur des appareils hyper puissants. Grâce aux prouesses de l'informatique, le circuit de la Sarthe est reproduit dans les moindres détails. De même, les conditions de course sont identiques à celles que connaissent habituellement les pilotes des 24 Heures. "Exactement comme dans le vrai monde", résume Gérard Neveu, responsable du programme E-Sport chez Motorsport Games, la société qui coorganise l'épreuve avec l'Automobile Club de l'Ouest (ACO).

"Les mêmes règles sauf que personne ne roule à 300 km/h!"

"Les règles sont les mêmes", insiste le responsable. "Il existe, par exemple, une consommation d'essence et une consommation de pneumatiques, des relais obligatoires. Des incidents de course peuvent survenir. Le drapeau jaune peut sortir. Si une voiture est endommagée, elle doit rentrer au stand. Et puis, suivant l'importance des dommages, la voiture à l'origine de l'accident est pénalisée", détaille Gérard Neveu. "Bref, nous avons une approche très parallèle de la course réelle, sauf que personne ne roule pour de vrai 300 km/h", sourit-t-il.

Des vedettes du sport automobile

Parmi les pilotes engagés aux 24 heures du Mans virtuelles ce samedi 15 et ce dimanche 16 janvier 2022, des grands noms du sport automobile : Max Verstappen, le néerlandais champion du monde de Formule 1 en 2021, le colombien Juan Pablo Montoya, ancien pilote de F1, vainqueur de sept grands prix, reconvertit dans l'endurance, l'espagnol Álex Palou, champion d'Indy Car en 2021.

Des spectateurs dans le monde entier

Les 24 Heures virtuelles seront, comme en 2020 pour la première édition, regardées dans le monde entier. "Nous engageons des moyens importants pour cette retransmission réalisée depuis le studio Gabriel à Paris", explique Gérard Neveu." Technologiquement c'est une prouesse!", se félicite le responsable du programme E-Sport chez Motorsport Games. Cette retransmission est "gratuite", insiste-t-il. Elle est accessible notamment depuis le site officiel des 24H du Mans ou les plateformes digitales de L'Equipe TV et Eurosport.