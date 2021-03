Les 25.000 pêcheurs du Gard et de la Lozère prêts pour l'ouverture

"Y'a beaucoup d'envie. Avec l'année qu'on vient de passer on languit trop. Pour enlever tous ces petits soucis, avec tout ce qui se passe. _On va essayer de se ressourcer, de passer de bons moments_." Michel, Nîmois de 65 ans, est devant le magasin Pêche Center de Bouillargues. Il est venu faire ses derniers achats car il compte utiliser une technique particulière, la bombette. Mais déjà : "Les moulinets ont été changés nickel, les bobines impeccables, tout est dans les housses, et déjà dans la voiture. Tout est prêt, tout bouillonne."

Michel, Nîmois qui a des habitudes en Lozère, à Langogne, y fera l'ouverture de la pêche... des copains et très loin du Covid-19 Copier

Ils sont beaucoup dans ce cas, à frétiller d'impatience, à venir dans les magasins spécialisés pour un dernier conseil, vérifier un point de règlement ou tout simplement pour discuter, retrouver de vieilles connaissances comme Pierre Plihon. Cet archer nîmois, sportif de haut niveau, est aussi pêcheur : "Je sais pêcher au leurre, au vif, je sais pêcher le blanc... la pêche à la mouche ça fait 3 semaines que j'ai commencé... _pour la mouche, il y a tellement de choses à savoir_. Il y a une technique, et puis il faut savoir ce que mangent les truites et donc connaître les insectes et leurs larves, savoir comment mangent les truites, à quelle heure, savoir lire les veines d'eau... et puis c'est très léger, donc confortable pour se déplacer"

Pierre Plihon a découvert la pêche à la mouche il y a peu, trois semaines, mais il est déjà mordu Copier

Dans son magasin qui déborde de matériel, il est l'un des deux co-associés, Bruno Bourrié prend le temps d'expliquer, de conseiller tous ces pêcheurs d'un jour ou d'une vie, qu'ils pêchent en eau douce ou en mer. "Des milliers d'années qu'on pêche et il suffit de deux minutes pour être pêcheur" dit-il. Et pour devenir bon pêcheur ? "Il faut une vie, voire jamais."