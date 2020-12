Les 26 collégiens de la classe "défense" de Cérans-Fouilletourte visitent le 2ème Rima

L'option des "classes défense" a été mise en place en 2016 au niveau national. En Sarthe, il en existe deux : l'une à La Flèche et la deuxième à Cérans-Fouilletourte. Les 26 collégiens qui ont choisi cette option ont visité ce vendredi le régiment du 2ème Rima à Champagné.

Un partenariat entre le collège et le régiment

La crise sanitaire a un peu retardé le déroulement de cette option. ce n'est que ce vendredi qu'une convention de partenariat a été signé entre l'éducation nationale et le 2ème Rima. Une convention qui va permettre différents échanges tout au long de l'année scolaire. Plusieurs militaires sont déjà intervenus au collège. Et ce vendredi, ce sont les 26 collégiens de la classe défense qui ont fait le déplacement au sein du régiment sur le camp d'Auvours à Champagné. Ils ont eu droit à un cours du chef de corps sur l'histoire du régiment et ils ont pu visiter une parties des installations, assister à un entraînement des militaires et voir des véhicules blindés. une opération découverte qui va se poursuivre au collège et sur d'autres actions sur le terrain l'année prochaine. Les collégiens seront notamment invités aux différentes cérémonies et commémorations du régiment. Et puis à partir de janvier, ils devraient être en contact avec un militaire qui sera en opération à l'étranger. Une sorte de correspondant comme cela pouvait exister avec des collégiens anglais.

Une partie des collégiens de la classe défense au 2ème Rima © Radio France - Christelle Caillot

Les collégiens impressionnés

Pour la plupart de ces 26 collégiens, c'était la première fois qu'ils rentraient dans un régiment et tous étaient assez impressionnés. Pour Pierre ce qui l'a le plus surpris, c'est la grandeur des bâtiments.

"J'ai aussi été assez surpris des soldats qui marchent au pas et qui saluent. C'est très précis, ordonné et respectueux".

Pour Emilie qui veut faire des études de médecine : "c'est intéressant de voir les différents métiers de l'armée; on ne s'imagine pas que c'est aussi grand quand on passe devant le régiment". Enfin Quentin qui a beaucoup de respect pour les soldats : c'est important leur métier, ils sont quand même là pour sauver des vies, nos vies. Il ne faut pas l'oublier".