Les 3 idées reçues sur le tourisme en Côte-d'Or pendant les vacances d'hiver

Les vacances d'hiver commencent ce vendredi soir en Côte-d'Or. Beaucoup d'entre nous vont partir au ski... au grand dam des professionnels du tourisme ici.

C'était le + Info de ce vendredi 17 février : la Côte-d'Or est-elle aussi une destination pour les vacances d'hiver ? Nous le demandions à Isabelle Corond, directrice adjointe de Côte-d'Or Tourisme.

En Côte-d'Or, il n'y a que le vins pour attirer les touristes. Vrai ou faux ?

FAUX. "Evidemment l'oenotourisme c'est la locomotive mais il y a aussi du patrimoine en Côte-d'Or. Nous avons énormément de monuments et de sites. Et une nature très préservée également, une diversité de paysage et beaucoup de choses à faire dans la nature. Sans oublier l'attrait des villes que sont Dijon et Beaune."

De toute façon, il se passe rien en Côte-d'Or, tout est toujours fermé. Vrai ou faux ?

FAUX. "On ne peut pas dire ça. Il y a beaucoup de choses à faire et sur l'ensemble du département. Tout au long de la saison, il y a de nombreuses propositions, très diverses qui permettent de s'occuper en Côte-d'Or."

C'est trop risqué d'aller en Côte-d'Or pendant les vacances parce qu'il fait toujours moche. Vrai ou faux ?

VRAI et FAUX. "Sur la météo, on ne peut pas faire grand chose. En hiver c'est toujours plus compliqué mais on a quand même aussi de très belles journées. On a une malgré tout une très belle saison de printemps-été. Et parfois des automnes très beaux aussi. Rien de plus beau que les vignes sous les couleurs de l'automne."