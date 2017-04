Les 3 idées reçues | sur les soins vétérinaires

Deux nouvelles cliniques vétérinaires low cost viennent d'ouvrir dans l'agglomération dijonnaise. L'occasion pour France Bleu Bourgogne de s'interroger sur les soins vétérinaires dans le + INFO de ce lundi 17 avril.

Après les supermarchés, les garages, les bus, les cabinets dentaires low cost... voilà les vétérinaires à petits prix. Deux cliniques Véto Access viennent d'ouvrir à Chenôve et Talant. Cela porte à cinq le nombre de vétérinaires low cost en Bourgogne (avec Meursault, Chagny et Chalon-sur-Saône). Bonne ou mauvaise chose ? Les soins vétérinaires sont-ils trop chers ? C'est les questions qu'on se posaient dans le + INFO de ce lundi matin. L'occasion aussi de casser ou confirmer 3 idées reçues avec Gérard Vignault, président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires de Bourgogne.

Un animal, c'est une vraie ruine !

FAUX. "On fait les soins qu'on peut. Les vétérinaires essayent d'être cohérent et ne feront pas faire des opérations onéreuses aux propriétaires d'animaux qui n'ont pas les moyens. Il y a des soins que l'on peut éviter."

Les vétérinaires font du fric sur le dos des propriétaires souvent très attachés sentimentalement à leurs animaux !

FAUX. "Je pense que dans la profession on est très conscient que les gens n'ont pas des moyens extensibles, on sait qu'il n'y a pas de sécurité sociale, on fait attention aux budgets des gens. Avant les interventions on fait des devis, des facilités de paiement."

Un médecin fera tout pour soigner un homme mais un vétérinaire fait parfois le strict minimum pour les animaux.

FAUX. "Le vétérinaires fait ce qu'on lui demande. Certains propriétaires ne veulent pas faire d'acharnement à outrance et d'autres qui veulent aller jusqu'au bout des possibilités et notamment avec de la chirurgie."