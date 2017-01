Les 300 logements de Strasbourg à nouveau chauffés

Suite à une fuite sur une chaudière, 15.000 foyers ont été privés de chauffage dans le quartier de l'Esplanade à Strasbourg ce samedi, alors qu'une vague de grand froid touche la France. Dans la soirée, quelque 300 logements étaient encore sans chauffage, il a été rétabli vers minuit.

15.000 familles ont été privés de chauffage dans le quartier de l'Esplanade à Strasbourg ce samedi à cause d'une rupture de canalisation alors qu'il faisait -3 degrés. Dans la soirée encore, 300 foyers étaient touchés par la panne, mais les équipes de maintenance sont intervenues : la situation a été rétablie à minuit et demi. Un hébergement d'urgence (un gymnase chauffé) et des chauffages d’appoint avaient été mis à la disposition des habitants.

Robert Hermann, le président de l'Eurométropole, assure que les équipes techniques ont été réactives :

C'est un accident qui peut arriver, malheureusement toujours dans les pires moments. Notre opération de porte-à-porte a été bien coordonnée. Le chauffage a été rétabli et la chaudière à l'origine de la panne est en train d'être réparée. Ce sera réglé ce dimanche.

A l'origine, c'est une fuite de la chaudière qui avait privé les 15.000 foyers de chauffage.