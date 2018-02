21000 Dijon, France

Il y a 20 ans, la loi sur la réduction du temps de travail entrait en vigueur en France! Une loi qui a permis de créér des milliers d'emplois. Tant et si bien qu'en août 2016, dans un manifeste -signé par deux députés PS de l'époque Laurent Grandguillaume et Kheira Bouziane- le magazine Côte-d'Orien "Alternatives économiques" réclamait une nouvelle réduction du temps de travail! Pour "réduire le chômage et reprendre la marche en avant du progrès social, en favorisant des modes de vie plus équilibrés". Depuis vingt ans, les 35h, les RTT... ont changé le quotidien des Français. Par exemple ils jardinent plus, nous dit Pierrick Vacher, directeur du Botanic Dijon Toison d'Or. "Ils ont plus de temps pour eux donc ils en profitent pour être dehors, dans leur jardin, ils bricolent! Beaucoup de gens viennent dans notre magasin le dimanche mais pas seulement puisqu'on voit également beaucoup de monde les mercredis et vendredis après-midi".

Pierrick Vacher directeur du Botanic Dijon Toison d'Or Copier

"Il n'y aurait pas de RTT, cela ne me dérangerait pas!"

Cette réduction du temps de travail est en général perçue comme un progrès social chez les salariés. "Cela n'a peut-être pas changé ma vie mais moins d'heures de travail c'est quand même plus d'heures disponibles, plus d'heures de loisirs ou en famille... Pour moi c'est un vrai plus!" explique ce Dijonnais. Mais tout le monde n'est pas de son avis explique cet autre Dijonnais. "Moi j'ai rien demandé, les RTT sont là, je les prends mais il n'y en aurait pas cela ne me dérangerait pas!"

Jacky Biondi, gérant de la salle "Athletic Gym" à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

"+20 ou +30% de pratiquants en plus dans ma salle de sport"

Mais pour certains la réduction du temps de travail, les 35 heures cela permet de prendre soin de soi. C'est ainsi que depuis 20 ans certaines salles de sport font le plein. Jacky Biondi est le gérant d'Athletic Gym la plus ancienne salle de sports de l'agglo Dijonnaise. "Avec les RTT c'est pratique, les gens ont plus de temps libre pour venir pratiquer en salle de sport. C'est surtout les vendredis qu'on le voit. C'est à dire qu'au lieu de venir en fin de journée, ils viennent plus souvent les après-midi ou le matin". Jacky Biondi qui dit avoir noté une plus grande fréquentation de sa salle. "Je dirais que l'on a +20 ou +30% de pratiquants, plus de temps libre égale plus de clients!"

A Athletic Gym Jacky Biondi se félicite de la loi sur les 35 heures Copier

Géraldine, cliente d'Athletic Gym pose des RTT pour faire du sport! Copier

Frédéric Gachet directeur des Gîtes de France de Côte-d'Or - DR

"Depuis l'avènement des RTT le comportement des consommateurs a considérablement changé"

Frédéric Gachet, lui, est directeur des Gîtes de France de Côte-d'Or, il explique que 35% des séjours dans les Gîtes de Côte-d'Or et de la Nièvre sont des séjours de 1 à 4 jours. Un pourcentage qui s'est considérablement développé depuis l'avènement des RTT. "Cela a influé de façon assez profonde sur le comportement des consommateurs. Ils partent beaucoup plus souvent pour des séjours plus courts que précédemment. On a changé complètement de mode de fonctionnement depuis l'avènement des RTT".

A 6H48 et 8H19 retrouvez notre + info à "Athletic Gym", la plus ancienne salle de sports de l'agglo Dijonnaise. A 7h12 et 8h42 vous entendrez nos "3 idées reçues" avec Frédéric Gachet directeur des Gîtes de France de Côte-d'Or.