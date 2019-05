Les 400 bénévoles de l'Armada à Rouen sont prêts pour l’événement

Rouen, France

C’est l’antre des 400 bénévoles de l’Armada. Le hangar 23, rive droite, sur l’esplanade Saint-Gervais, où a lieu chaque année la foire Saint-Romain. A moins d’une semaine de l’événement, leur quartier général a des airs de fourmilière.

Division des tâches

Les bénévoles sont divisés au sein de douze commissions : accueil du public, gestion des files d'attente, des parkings, nettoyage des quais, remplacement des sacs poubelles, aide aux personnes égarées, sécurité nautique.

Le guide du bénévole

Selon Dab Delaporte, responsable de l'ensemble des bénévoles, certaines qualités sont requises pour s'intégrer au mieux parmi l'équipe de bénévoles. Selon lui, idéalement, il faut être "disponible à tout moment de la journée", "dynamique", "savoir gérer en cas de problème", ou"être prêt à remplacer un bénévole absent".

Les dix jours de l’Armada vont être intenses, parfois éreintants pour les bénévoles. Mieux vaut donc être motivé. « On oeuvre pour l'Armada, c'est un sentiment profond, explique Annick. On aime la mer, on aime les bateaux, on aime Rouen".

"On rejoint une grande famille" en devenant bénévole, selon Annick

Vous voulez en faire partie ? Il n’est pas trop tard

L’Armada a toujours besoin de bras, de cerveaux et de coups de main pendant la durée de l’événement. Il y a donc encore quelques places de bénévoles à prendre.

