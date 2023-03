Les 5 bonnes nouvelles de la semaine sur la Côte d'Azur

La foire de Nice joue les Divas !

La 77è foire de Nice ouvre ses portes aujourd'hui au palais des expos pour 10 jours où plus de 400 exposants sont attendus sur 15000m².

L'exposition phare de cette année est celle sur l'opéra de Nice. Vous pourrez découvrir les coulisses et les métiers de l'opéra.

Le fil rouge est consacré à la mode avec une expo/vente de sneakers, un vide dressing avec des influenceuses, un corner "vintage". Toutes ces animations, les surprises et les journées à thèmes seront au cœur de l'émission spéciale sur France Bleu azur, ce samedi entre 11h et midi avec Thierry Mesnage

Foire de Nice du 18 au 27 mars - Foire de Nice

Tende dans le guide Michelin des "100 plus beaux détours de France" !

La plus grande commune du département est un poumons vert étendue sur 17700 hectares avec 28 lacs de montagne. Avec Biot, ce sont désormais les deux seules communes des Alpes Maritimes citées dans le guide.

Jean-Pierre Vassalo, le maire de Tende n'a pas boudé son plaisir et sa fierté au micro de Fabien Fourel et Quentin Lacrome👇

Et 1, et 2 et 3 à 1 !

L'OGC Nice en 1/4 de finale de la Ligue Europa Conférence !

Les aiglons l'ont fait ! Ce n'était pas arrivé depuis 63 ans !

En battant les moldaves du Sheriff Tiraspol, l'OGC Nice affrontera le FC Bâle le 13 avril en Suisse avant de les affronter le jeudi 20 avril sur la pelouse de l'Allianz Riviera.👇

Grandeur et faste à Cannes pour la réouverture du Cartlon

Le célèbre hôtel 5 étoiles de la Croisette a rouvert ses portes le 13/03/2023, une date symbolique puisqu'il a été créé en 1913. Après deux ans de fermeture, sept ans de travaux au total pour 350 millions d'euros cette renaissance était à la hauteur de ce bâtiment classé monument historique.👇

Les jeudis du Stockfish reviennent !

Amateurs d'artistes locaux réservez votre soirée du 23 mars prochain, cette scène niçoise 100% locale vous concocte un cocktail de musiciens aux univers variés. La première à ouvrir le bal de la saison est Marjorie Martinez et son band. C'est du blues du blues et du blues comme on l'aime.👇