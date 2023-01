Les 5 bonnes nouvelles de la semaine sur la Côte d'Azur : épisode 2

J-28 avant le Carnaval de Nice : un hymne cette année ?

Dans moins d'un mois, les festivités vont débuter sur la Prom', place Masséna et un peu partout à Nice. Le 10 février prochain sonnera le lancement du 150e anniversaire du Carnaval de Nice . C'est le premier Carnaval de France (n'en déplaise à nos amis du Nord), un carnaval international, est la plus importante manifestation de la Côte d’Azur chaque hiver. 14 jours de fêtes, jours et nuits, pour vibrer ensemble… Et autrefois, chanter à l'unisson l'Hymne du Carnaval.

Faites le plein de bonnes ondes à Isola2000, tout ce week-end

À Isola 2000, on connaît évidemment toutes les pistes, chaque remontée mécanique, les restaurants d'altitude… Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'Isola pourrait être à terme, peut être très bientôt, la capitale du bien-être ! Les montagnes appellent à se ressourcer et à se faire du bien. C'est en ce sens que toute cette saison hivernale, avec l'office du tourisme et la mairie d'Isola, l'Office du Tourisme propose des activités bien-être, et même la première édition du Festival Bien-Être d'Isola 2000 , tout ce wee-kend.

Journée spéciale "Avoir 20 ans en 2023" : Découvrez Le Môme

À l'occasion du journée spéciale consacrée à la jeunesse, France Bleu Azur reçoit un jeune niçois qui fait du bien : Le Môme. Le Môme ou Grégory Rossi, c'est un jeune azuréen la vingtaine, c'est un exemple de persévérance, de talent, d'investissement pour lui, mais pour les autres aussi. À travailler dans sa chambre depuis une dizaine d'année, son aventure "professionnelle" débute en 2018 avec la sortie d'un premier EP (mini-abum digital), Bruit qui court .

Fierté azuréenne : Mouans-Sartoux et ses cantines labelisées

Manger bio, local, sain et durable, c'est l'engagement pris par la ville de Mouans-Sartoux pour ses établissements scolaires et pour les crèches. Un engagement qui lui offre le label "Ecocert", première ville de France à l'obtenir.

Débuter l'année avec plein de chance ? Premier vendredi 13-2023

Pour débuter 2023, avec beaucoup de chance… Voici le premier vendredi 13 de l'année ! D'ailleurs, c'est une tradition pas si nouvelle… Sachant qu'en Nissart, fortune et chance, ça veut presque dire la même chose ! Les explications du prof Arnaudo.