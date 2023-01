Les 5 bonnes nouvelles de la semaine sur la Côte d'Azur : épisode 1

Avant toute chose… Buòn cap d'an en toi !

On a jusqu'à la toute fin janvier pour se souhaiter la bonne année… mais au fait, comment ça se dit en Nissart ? Comment se souhaite-t-on les meilleurs vœux dans la tradition ? Patrice Arnaudo, notre professeur de Nissart nous explique tout, comme toujours… suffit de cliquer juste en dessous 👇

Les Aiglons et les supporters ont un grand cœur

Parce que les fêtes ne viennent que de passer, retour sur Lou Event. L'OGC Nice et les supporters s'engagent : au travers de l'organisation de Lou Event , un live caritatif avant la rencontre amicale face à l'Atalanta le 16 décembre dernier. Plusieurs figures du club étaient présentes et pas moins de 3.420 euros ont été récoltés pour les enfants malades. Une belle initiative des supporters aiglons, à retrouver juste en dessous 👇

On a peut-être trouvé un (futur ?) hymne à Menton !

Menton, c'est la Cité du citron, le Bastion de Jean Cocteau, un climat que le monde nous envie... Menton est unique. Et Patrice Granjot lui rend hommage avec une chanson qu'il vient d'écrire : Menton, ma bien-aimée. Un interprète vient d'être trouvé... hâte d'entendre le résultat, mais en attendant, cliquez là-dessous 👇

Fierté azuréenne : une équipe de Handi-Basket qui cartonne

Un palmarès exceptionnel , une équipe remplie d'internationaux, l'équipe handibasket des Hornets du Cannet ne cesse de monter en puissance. Rencontre avec le président du club de basket fauteuil du Cannet, Alexandre Farrugia. Retrouvez cette équipe triple championne d'Europe, juste-là 👇

Les Azuréens ont du talent : "Monte-Carlo", la guitare éco-conçue

Les Azuréens ont du talent. Si si, je vous assure. Tenez par exemple, Florent Garcia est musicien, vidéaste sur YouTube et en plus de ça, il vient de concevoir Monte-Carlo, une guitare électrique et éco-responsable. Pour avoir toutes les infos, et même en savoir plus 👇