Où et à quelle heure voir les coureurs ? Qui sont les favoris ? France Bleu vous donne les informations essentielles pour ne rien rater de cette 116ème édition de la "Reine des Classiques".

Roubaix, France

France Bleu est partenaire officiel de cette nouvelle édition de la course cycliste à travers les Hauts-de-France. Vous suivrez l'événement en intégralité ce dimanche 8 avril, à partir de 9h, depuis le village-départ de Compiègne et jusqu'à l'arrivée au Vélodrome de Roubaix, prévue aux alentours de 17h.

Qui sont les favoris ?

La Brabançonne a de forte chances de résonner une fois de plus au Vélodrome de Roubaix. La plupart des favoris sont en effet belges, à commencer par le vainqueur sortant, Greg Van Avermaet (BMC). Certains adversaires sont des compatriotes et se trouvent chez Quickstep : Philippe Gilbert (vainqueur du tour des Flandres 2017), Yves Lampaert (vainqueur de la semi-classique A travers la Flandre). L'équipe belge qui comptera surtout sur le Néerlandais Niki Terpstra (vainqueur du tour des Flandres, dimanche dernier) et le Tchèque Zdenek Stybar (2ème de Paris-Roubaix 2017). Quickstep quasiment imbattable depuis le début de saison avec un total de 22 victoires. Autre favori, le Slovaque Peter Sagan qui a commencé à reconnaître les pavés du Nord, dès mercredi, notamment dans la trouée d'Arenberg :

Le champion du monde, Peter Sagan, reconnaît les pavés d'Arenber, mercredi 4 avril 2018 © Maxppp - Photo PQR / Voix du Nord

Chez les Français, on suivra le champion de France Arnaud Démare (Grouapam-FDJ), le jeune Christophe Laporte de Cofidis (4ème du dernier Gand-Wevelgem, 16ème à Travers la Flandre), les Nordistes Florian Sénéchal (Quick Step) et Adrien Petit (Direct Energie).

Les chiffres clés de Paris-Roubaix

Un kilométrage de secteurs pavés dans la fourchette haute - ASO

Les Belges sont dans leur jardin à Paris-Roubaix - ASO

Les horaires de passage du peloton

29 : 13h27 : Troisvilles (km 93,5 - 2,2 km) ***

28 : 13h 43 Briastre (km 100 - 3 km) ***

27 : 13h48 : Saint-Python (km 109 - 1,5 km) ***

26 : 13h51 : Quiévy (km 111,5 - 3,7 km) ****

25 : 14h02 : Saint-Vaast (km 119 - 1,5 km) ***

24 : 14h17 : Verchain-Maugré (km 130 - 1,2 km) **

23 : 14h23 : Quérénaing (km 134,5 - 1,6 km) ***

22 : 14h27 : Maing (km 137,5 - 2,5 km) ***

21 : 14h31 : Monchaux-sur-Ecaillon (km 140,5 - 1,6 km) ***

20 : 14h49 : Haveluy (km 153,5 - 2,5 km) ****

19 : 15h : Trouée d'Arenberg (km 162 - 2,4 km) *****

18 : 15h09 : Hélesmes (km 168 - 1,6 km) ***

17 : 15h18 : Wandignies (km 174,5 - 3,7 km) ****

16 : 15h28 : Brillon (km 182 - 2,4 km) ***

15 : 15h33 : Sars-et-Rosières (km 185,5 - 2,4 km) ****

14 : 15h42 : Beuvry-la-forêt (km 189 - 1,4 km) ***

13 : 15h48 : Orchies (km 197 - 1,7 km) ***

12 : 15h57 : Bersée (km 203 - 2,7 km) ****

11 : 16h04 : Mons-en-Pévèle (km 208,5 - 3 km) *****

10 : 16h12 : Avelin (km 214,5 - 0,7 km) **

9 : 16h17 : Ennevelin (km 218 - 1,4 km) ***

8 : 16h25 : Templeuve - L'Epinette (km 223,5 - 0,2 km) *

8 : Templeuve - Moulin-de-Vertain (km 224 - 0,5 km) **

7 : 16h34 : Cysoing (km 230,5 - 1,3 km) ***

6 : 16h37 : Bourghelles (km 233 - 1,1 km) ***

5 : 16h43 : Camphin-en-Pévèle (km 237,5 - 1,8 km) ****

4 : 16h47 : Carrefour de l'Arbre (km 240 - 2,1 km) *****

3 : 16h50 : Gruson (km 242,5 - 1,1 km) **

2 : 16h59 : Hem (km 249 - 1,4 km) ***

1 : 17h10 : Roubaix (km 256 - 0,3 km)

Enfin un Paris-Roubaix boueux ?

Pour trouver un Paris-Roubaix pluvieux et boueux, il faut remonter à l'année 2003. Ces dernières années, la course a surtout été marquée par un temps sec et des routes poussiéreuses. Ce dimanche, le scénario devrait être bien différents des précédentes éditions. Les secteurs pavés sont très gras, boueux par endroits, particulièrement piégeux.

Des flaques de boue dans certains secteurs pavés annoncent une course délicate, comme ici au moulin de Vertain © Radio France - Stéphane Barbereau

Les nouveautés

Un secteur inédit fait son apparition cette année : le numéro 25 qui relie Saint-Hilaire-Lez-Cambrai à Saint-Vaast, 1,5 kilomètres de pavés. Cette découvert a obligé les organisateurs à prendre en sens inverse les secteurs précédents de Saint-Python et Quiévy.

Nouveauté qui s'annonce très visuelle pour la télévision ce dimanche après-midi, le Moulin de Vertain, situé à 32 kilomètres de l'arrivée sera habillé aux couleurs de la course.