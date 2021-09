A Strasbourg, Hautepierre fête ses 50 ans : "C'était un quartier innovant, on avait tout"

Il y a 50 ans les logements de la maille Eleonore accueillait les premiers habitants du quartier de Hautepierre à Strasbourg. Suzanne, 79 ans, habite une petite maison de la maille Catherine depuis 50 ans. Avec son mari elle avait acheté sur plan, le couple avait été séduit par le côté novateur de ce quartier constitué de mailles, des sous-quartiers en alvéoles hexagonales dans lesquelles les immeubles côtoient les petites maisons et où la circulation automobile était à l'époque très limitée.

"C'était un quartier innovant, on avait tout, des écoles dans chaque maille, les enfants pouvaient aller à l'école et revenir tout seuls, c'était un nouveau quartier et c'était vraiment super" explique Suzanne. Elle regrette que la verdure et les places de parkings aient un peu disparu après les opérations de rénovation qui durent depuis une vingtaine d'années mais ne voudrait en aucun cas déménager.

Ça craint Hautepierre

Les habitants de Hautepierre ne sombrent pas pour autant dans l'angélisme : bien sûr il y a des problèmes, des rodéos, des trafics, mais pas de quoi les faire fuir. Sheela et son mari y sont installés depuis 38 ans. "Souvent ma famille me dit que ça craint Hautepierre", souligne Sheelah, "c'est vrai que ça a beaucoup changé par rapport à avant, mais d'autres quartiers c'est pareil, je suis positive, j'adore Hautepierre !".

Le centre socio-culturel du Galet chapeaute les festivités du 50e anniversaire du quartier de Hautepierre : cinéma de plein air, concerts, théâtre, animations et fête de quartier ce samedi.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix