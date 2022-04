Les 543 électeurs d'un village de Dordogne voient leur vote invalidé pour la présidentielle

Un magistrat du Conseil constitutionnel a invalidé le premier tour de l'élection présidentielle à Condat-sur-Vézère en Périgord noir. Les assesseurs ont fait signer les électeurs avant de glisser le bulletin dans l'urne, et pas après. Le maire dénonce des règles inadaptées aux petites communes.

A l'épicerie-presse-bar-tabac de Condat-sur-Vézère, paisible village du Périgord noir, on tombe des nues. "Qu'on ait signé avant ou après, est-ce qu'on aurait voté différemment ?", s'étrange le patron. "Mais non ! Mais tu te présentes, tu montres ta carte, et après une fois voté tu montres ta carte d'identité pour signer comme quoi t'as bien voté", lui répond un client. C'est bien ça, la raison pour laquelle les 543 électeurs du village ont vu leur vote au premier tour de l'élection présidentielle dimanche invalidé par le Conseil constitutionnel. Tout le village.

Un magistrat délégué a fait un passage dans le bureau de vote dimanche 6 avril. Il a constaté qu'à l'unique bureau de vote de la commune, la salle des fêtes du village, "les électeurs étaient invités à signer la liste d’émargement avant d’introduire leur bulletin dans l’urne, en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 62-1 du code électoral". Il faut signer après avoir voté. C'est la loi. "Cette irrégularité s’est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué du Conseil constitutionnel, auxquelles le président du bureau de vote a refusé de donner suite", indique l'organe qui veille à la régularité des élections : "Dès lors, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans cette commune."

Le maire était parti déjeuner

Le maire de Condat Stéphane Roudier, qui était également le président du bureau de vote dimanche, n'est pas du tout d'accord avec cette version : "Je n'ai pas rencontré cette personne, puisque je m'étais absenté pour déjeuner. Le temps qu'on m'avertisse, le magistrat était déjà reparti. Mais qu'on m'explique quel est le risque de procéder de cette manière. Dans nos petites communes, on connaît tout le monde, aller faire des contrôles de carte d'identité sur des personnes qu'on côtoie tous les jours, ça n'a pas de sens", assure le maire. Il dit réfléchir à déposer un recours devant le Conseil constitutionnel.

Au premier tour dimanche, Marine Le Pen était arrivée en tête, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, avec "80% de participation, on vote dans les campagnes", fait remarquer le maire. Stéphane Roudier assure que sa commune n'est pas la seule à procéder ainsi. Le premier magistrat de la commune s'amuse d'ailleurs de voir que le seul autre village de France sanctionné par le Conseil constitutionnel pour cette irrégularité, c'est Cargèse, en Corse, le village de la famille de l'indépendantiste Yvan Colonna.