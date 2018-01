Thal-Marmoutier, France

Ils sont arrivés le 18 décembre dans la petite commune de Thal-Marmoutier, dans le Bas-Rhin. Quand ces 56 réfugiés, la plupart en famille avec des enfants, quitteront le couvent de Thal-Marmoutier fin avril, ils maîtriseront les rudiments de la langue française et en sauront un peu plus sur le fonctionnement de leur pays d'accueil.

On leur apprend à chercher un logement, un emploi, à connaître comment fonctionne la France" - Angèle Duverger, formatrice FLI, français langue d'intégration

Invités aux voeux du maire

Les 56 réfugiés sont arrivés juste avant Noël, hébergés dans un couvent, pris en charge par les services de l'Etat sous la houlette de l'association France Horizon. Dimanche 14 janvier, le maire Jean-Claude Distel les a invités à la cérémonie de vœux, pour les présenter à ses administrés.

La salle d'école pour enfants et adolescents © Radio France - Olivier Vogel

Nous avons tenu à les associer pour rassurer la population. Je ne veux pas dire qu'ils sont inquiets mais il y a toujours cette masse silencieuse qui parle ou qui pense sans avoir vu" - Jean-Claude Distel, le maire de Thal-Marmoutier.

Kadjidja, 35 ans, mère de 4 enfants est arrivée avec son mari de République Centrafricaine. Elle a pris la parole dimanche soir à la cérémonie des voeux pour remercier la France et les habitants de Thal-Marmoutier de leur accueil et leur souhaiter le meilleur pour la nouvelle année. Pour Hissein, 33 ans, la page centrafricaine est tournée et son avenir est dorénavant dans l'hexagone.

Le couvent qui héberge les 56 réfugiés © Radio France - Olivier Vogel

J'ai vécu des moments difficiles, horribles, mais dieu merci je suis là, je veux repartir de zéro - Hissein, réfugié de République Centrafricaine.

Les 56 réfugiés quitteront le couvent de Thal-Marmoutier fin avril pour aller s'installer de manière pérenne ailleurs en France, leurs papiers en poche.