La première moitié de la saison touristique a été "plus que satisfaisante" au Mans et dans la vallée du Loir. Les visiteurs européens, nombreux, ont tiré la fréquentation vers le haut.

Patrimoine, train touristique et terrasses à l'ombre : quelques-uns des gagnants de ce mois de juillet en Sarthe

35°C

La température à l'ombre a atteint 35°C le 26 juillet. En période de forte chaleur, la fréquentation de l'office du tourisme du Mans se concentre le matin. Les touristes pouvaient s'y faire indiquer les endroits frais de la ville. "On a envoyé beaucoup de monde vers l'Arche de la nature, précise Bruno Ray, son directeur. Par de telles chaleur, c'est beaucoup plus agréable que le centre-ville !"

30%

30% de fréquentation supplémentaire en juillet, par rapport à juillet 2018, dans les musées de la ville du Mans (Tessé, carré Plantagenêt et musée Vert). La barre des 5 000 entrées a été franchie. Le musée des 24 Heures progresse de 3%, malgré la tenue début juillet de Le Mans classic, sorte d'immense musée automobile.

800

Plus de 800 personnes ont suivi des visites guidées organisées par le service patrimoine de la ville du Mans. C'est 30% de plus qu'en juillet 2017, pour un même nombre de créneaux de visites . Le programme propose cette année un tour dans le futur jardin de la cathédrale, emplacement de nombreuses découvertes archéologiques récentes.

17h

Les jours les plus chauds on pouvait observer "l'effet limonade". C'est comme ça que Xavier, du restaurant Le verre tige, dans la cité Plantagenêt, appelle l'affluence vers 17h, "quand il commence à y avoir de l'ombre et que les gens veulent en profiter pour se désaltérer".

45 km

Le succès du zoo de la Flèche ne se dément pas. Avant ou après la visite, les visiteurs dorment souvent dans la région, "jusqu'à 45 km de la Flèche" selon Benoît Bar, directeur de l'office du tourisme de la vallée du Loir.

7%

La fréquentation du petit train touristique qui sillonne le Mans a progressé de 7% par rapport à juillet 2017, malgré l'annulation des rotations les soirs de matches de la coupe du monde de football.

80 000

A eux seuls, les touristes britanniques qui s'arrêtent dans l'agglomération du Mans réservent 80 000 nuitées chaque année. Ils sont cette année encore les touristes étrangers les plus nombreux en Sarthe.