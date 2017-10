Les 70 maisons de retraite de l'Yonne sont obligées de faire des économies

Un mois après les conclusions de la mission parlementaire flash sur les conditions de travail dans les maisons de retraite, la situation pourrait encore se dégrader car de nouveau efforts financiers sont demandés au niveau national dans la section dépendance.

Le gouvernement demande 200 millions d' économies supplémentaires sur 7 ans . Un tour de vis qui va avoir des répercussions dans les établissements de l' Yonne. Comme par exemple à l' EHPAD de Saint- Sauveur en Puisaye qui accueille 93 résidents. François-Xavier Lejeune le directeur à déjà fait ses comptes et ne sait pas comment il va trouver des économies supplémentaires:" Il va falloir économiser 80 000 euros sur un budget de 600 000 euros. 86% des dépenses de dépendance concernent le personnel. Le reste des dépenses est déjà comprimé au maximum parce qu’on travaille en réseau avec 11 autres établissements de l'Yonne. En fait on a le choix entre diminuer le personnel ou acheter par exemple des protections contre l'incontinence moins confortables pour les résidents."

On a le choix entre diminuer le personnel ou acheter des protections contre l'incontinence moins confortables pour les résidents - François-Xavier Lejeune, directeur de la maison de retraite de Saint-Sauveur

Dans cet établissement qui compte 93 résidents pour 62 équivalent temps plein, les nouvelles restrictions budgétaires inquiètent les personnels comme Marie-Jeanne aide soignante:" On est à 9 le matin , si on est plus que 8, je pense qu'on aura pas 20 minutes pour faire une toilette correcte. Ce ne serait pas une bonne idée de supprimer ces postes là."

On aura plus 20 minutes pour faire une toilette correcte- Marie-Jeanne, aide soignante

Faute d'autre solution, l’établissement pourrait donc à terme supprimer des postes, ce qui serait toujours au détriment des résidents regrette Francine Desnoyers cadre de santé:"On a beaucoup d'aides en parallèle comme un psychologue, des massages, différentes activités physiques, abandonner tout çà ce ne serait pas concevable."

La déléguée régionale Adjointe de la Fédération Hospitalière de France en région Bourgogne Franche-Comté, Séréna Relland, demande un moratoire sur cette réforme tarifaire:"ça implique des restrictions budgétaires importantes en terme d'effectifs.Un Ehpad de 100 lits qui avait un psychologue devra s'en séparer."

A 8h moins 10 ce vendredi sur France Bleu Auxerre ,, une aide soignante d'une maison de retraite de l' Yonne raconte son quotidien et comment elle vit ses nouvelles restrictions budgétaires annoncées .

Le reportage d'Isabelle Rose