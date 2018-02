Le tribunal de commerce de Grenoble dira le 20 février si il valide la reprise des entreprises de décolletage de la vallée de l'Arve, Franck et Pignard, Précialp et EMT, et avec quel projet. Pour EMT, le dossier chinois semble revenu dans la course.

Bonneville, France

Les salariés du groupe de décolletage de la vallée de l'Arve MAIKE AUTOMOTIVE doivent encore patienter une dizaine de jours pour être fixé sur leur avenir.

Après audition de tous les repreneurs ce jeudi, le tribunal de commerce de Grenoble a mis sa décision en délibéré au 20 février.

Leur projet industriel est bon, mais on ne veut pas perdre nos acquis sociaux

Pour les 580 salariés des deux entreprises Franck et Pignard et Précialp, il n'y avait qu'une seule offre de reprise, portée par les deux industriels de la vallée de l'arve ALPENTECH et KARTESIS associés au groupe international del'Ain MGI COUTIER. Mais même si cette offre semble faire l'unanimité et acquise la décision du tribunal, les salariés ne veulent pas se réjouir trop vite; d'autant qu'ils ont bien conscience, qu'en se présentant comme unique solution de sauvetage, le repreneur va tenter de négocier au plus serré, et à minima les conditions sociales de la reprise. C'est en tout cas ce que redoute Didier JANCART, élu CGT au comité d'enteprise de Franck et Pignard .

"C'est un bon projet, mais on va devoir négocier le maintien de nos acquis sociaux" Yves Jancart CGT Copier

L'offre chinoise est la meilleure pour nous, Bontaz n'a pas montré assez d'ambitions

Pour la société de découpe et emboutissage de Bonneville, EMT, et ses 127 salariés, le tribunal va devoir trancher entre les 3 projets, présentés hier, et sur lequel le personnel reste très divisé.

Trois projets dont en coulisses, il se murmurait ce jeudi que le dossier du local de l'étape, le candidat de la vallée, la société LEMAN INDUSTRIES de la famille BONTAZ a été un peu trop rapidement, et injustement placé sur le haut de la pile.

Une critique d'ailleurs exprimée par le procureur lui-même à l'audience. Un sentiment, voire un ressentiment partagé par plusieurs représentants du personnel au sortir du tribunal, dont Daniel MENIGON qui justifie sa préférence pour le projet chinois, celui qui ne supprime que 14 postes là ou le projet Bontaz en sacrifie 55 .

"Je peux comprendre qu'il y a des craintes, mais le projet chinois est le ambitieux" Daniel Ménigon Copier

Une critique d'ailleurs exprimée par le procureur lui-même à l'audience. Un sentiment, voire un ressentiment partagé par plusieurs représentants du personnel au sortir du tribunal, dont Daniel MENIGON qui justifie sa préférence pour le projet chinois, celui qui ne supprime que 14 postes là ou le projet Bontaz en sacrifie 55 .

Le 3ème repreneur est le groupe familial de l'Ain Mirabeau, qui supprimerait lui 43 postes.