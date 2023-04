Les 80 du FCN : "Jean Vincent avait le foot dans le ventre et dans le sang"

C'était il y a 80 ans tout pile. Le 21 avril 1943 naissait le FC Nantes. Parmi les entraîneurs qui ont marqué le club, France Bleu Loire Océan a choisit Jean Vincent. Entre 1976 et 1982, ce coach ancien joueur professionnel va poursuivre et ancrer le fameux "jeu à la nantaise" inventé par son prédécesseur le "maître" José Arribas. Avec Jean Vincent, Nantes remporte le championnat deux fois (1977 et 1980), mais surtout la Coupe de France pour la toute première fois de son histoire en 1979. Il est mort il y a dix ans. Sa veuve, Jacqueline Vincent qui vit toujours à Saint-Brévin-les-Pins nous a ouvert la porte de ses souvenirs.

ⓘ Publicité

loading

Dans une vitrine du salon : les coupes, les médailles, les photos. Dans une boîte : les coupures de presse que Jean Vincent conservait. Jacqueline raconte volontiers la rencontre, elle à 15 ans, dans un bus dans le Nord avec ce "joueur de foot professionnel, gai, enjoué, blagueur". Lille, Reims, l'Equipe de France. "On ne voyageait pas comme maintenant nous les femmes de footballeurs". Alors ce déplacement en Suède pour le mondial en 1958, son époux face au Brésil du jeune Pelé, elle en parle avec encore des étoiles dans les yeux.

les années nantaises, les années heureuses

Jacqueline parle aussi des années nantaises, "des années heureuses au stade Saupin avec madame Annick et sa nièce à la billetterie. Je ne rate aucun match. On passe à la buvette après et puis on rentre tous les deux ou on va au restaurant". Les coups durs aussi. "L'entraîneur est jeté, viré du jour au lendemain quand les résultats ne suivent pas". Et c'est arrivé. Souvent. Bastia, Rennes, le Cameroun, le Maroc, la Tunisie.

Les coupures de presse que Jacqueline Vincent garde précieusement © Radio France - Hélène Roussel

"Mais il a toujours voulu être entraîneur, déjà à Reims il encadrait les amateurs. Quand il a pris sa pré-retraite et qu'on est revenu ici à Saint-Brévin, où on avait une maison de vacances, on lui a demandé d'organiser les stages pour les jeunes". Rebaptisés aujourd'hui "les stages FC Nantes Jean Vincent". "Il avait le foot dans le sang, dans le ventre, que voulez-vous, c'était comme ça". Jacqueline et une vie de foot. D'ailleurs, elle ne rate aucun match du FC Nantes même si elle ne peut plus aller au stade. Admirative de Ludovic Blas, "son dernier but était superbe", critique aussi "ils ne sont pas très bons sur les premières mi-temps". Elle sera bien sûr devant sa télé pour la finale de la Coupe de France face à Toulouse le 29 avril.

Kombouaré dans la continuité

L'un de ses fils, Jean-Jacques Vincent, évoque quant à lui le caractère combattif de son père.

loading

"Il faut avoir la hargne pour avoir la gagne et surtout en Coupe de France. Mon père a été recruté pour ça, ramener la première coupe de France à Nantes. Ce qu'il a fait. Quelque part, il a ouvert la voie". Avec Nantes en finale de la coupe de France deux années de suite, cela veut-il dire qu'Antoine Kombouaré est son héritier ? "Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est plutôt bien vu".