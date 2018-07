Depuis dimanche 1er juillet, il faut désormais rouler à 80 km/h sur les routes secondaires sans séparateur central. Nous avons testé deux trajets en Béarn ce lundi : la route Pau-Oloron et le trajet entre Pau et Nay, et avons constaté que les automobilistes se pliaient aux nouvelles règles.

Pyrénées-Atlantiques, France

Il nous a fallu 36 minutes pour effectuer les 31 kilomètres séparant la place Gramont à Pau de la mairie d'Oloron ce lundi matin et nous avons constaté que les automobilistes respectaient la vitesse ou plutôt les vitesses. En effet, la particularité de la départementale 134 c'est qu'on change une douzaine de fois de vitesse : 50, 70, 80 mais aussi 90 km/h sur les portions à deux voies qui permettent de doubler plus facilement.

Le passage à 80 km/h ne change pas grand chose donc car il faut rester très vigilant: on doit garder les yeux fixés sur le bord de la route et sur le compteur ou le GPS, ce qui peut se révéler très dangereux !

On ne sait jamais à quelle vitesse on doit rouler, on ne sait plus où on en est ! J'étais à 90, je suis resté à 90 - Jean Jacques , habitué de la route Pau-Oloron

Pau-Nay : 21 kilomètres en 24 minutes

Deuxième trajet testé, la départementale 938 entre Pau et Nay, et le même constat : les automobilistes lèvent le pied et ne dépassent pas 80 km/h. Sur ce trajet de 20 kilomètres, on ne trouve qu'un seul panneau à 80 dans chaque sens, contre 4 pour Pau-Oloron et 5 pour Oloron-Pau donc c'est déjà plus simple de respecter la vitesse.

Selon les habitués, cela ne rallongera le temps de trajet que de quelques minutes -nous avons fait les 21 kilomètres en 24 minutes - mais certains se plaignent de ne pas avancer d'autant que de nombreux rond-points obligent à ralentir .

C'est une route dangereuse donc 80 km/h c'est bien, mais il faut aussi sanctionner les mauvais comportements - Linda habitante de Boeil-Bezing