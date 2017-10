Les 80 premières stations Vélib' ferment ce dimanche

Ce dimancher 1er octobre, JCDecaux commencer à démonter ses vélos. Les nouveaux Vélib' de Smovengo entreront en service au 1er janvier 2018.

C'est le début de la fin du gros vélo gris. Ce dimanche 1er octobre, 80 stations Vélib' ne seront plus accessibles. En avril dernier, la société Smoovengo a remporté le marché du Vélib' en Île de France. Toutes les stations doivent être changées et pour ça, JCDecaux doit démonter les siennes.

Adieu Vélib'

Pour gêner le moins d'utilisateurs possibles, les travaux s'organisent en deux phases. La première commence ce dimanche 1er octobre. Jusqu'au 31 décembre, 600 stations au total, soit la moitié du parc existant, fermeront progressivement sur tout le territoire. En attendant, l'autre moitié des anciennes stations restera en service pour ne pas léser les abonnés. Au 1er janvier 2018, on inverse : les 600 stations fermées pendant trois mois ouvriront avec de nouveaux vélos. Les 600 autres, seront mises hors service avant d'être remplacées et activées au fur et à mesure. Ce qui veut dire que dès le début de l'année, le bon vieux Vélib' gris, disparaîtra des routes franciliennes.

La fin des travaux est prévu fin mars. À ce moment là, il n'y aura plus 1200 mais 1400 stations de vélos en service, soit 200 de plus. Puisqu'une trentaine de nouvelles communes de la région bénéficieront maintenant du service. Attention tout de même, il faudra se méfier puisque certaines stations ne seront plus installées aux mêmes endroits.

Où sont les 80 stations fermées ?