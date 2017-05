Les "800 km de Killian": des policiers mobilisés pour les enfants handicapés

Une dizaine de policiers sont partis lundi pour une course à travers la France, dans le but de récolter des fonds pour des enfants touchés par le handicap. Parmi eux, le père de Killian, touché par une maladie génétique rare.

À l'origine des "800km de Killian", lancés ce lundi à Denain dans le Nord, il y a le père de Killian, 15 ans et lourdement handicapé à cause du syndrome d'Angelman. Ce policier a créé une association et cherche depuis plus de dix ans à faire connaître cette maladie génétique rare et à récolter des fonds pour les malades et leurs familles. C'est le but de cette course à travers la France, à laquelle plusieurs autres policiers vont participer à pied ou à vélo jusqu'au 7 mai. Killian finira les trois derniers kilomètres jusqu'à Rive-de-Gier dans la Loire, sur un vélo side-car.

À LIRE AUSSI : France Bleu Nord a rencontré Jean-Louis, l'un des participants aux "800km de Killian"

"Depuis janvier, j'ai perdu 17 kilos"

Le syndrome d'Angelman touche un enfant pour 15.000 naissances, et se caractérise par un retard mental sévère et un trouble de l'équilibre, comme chez Killian. "Je veux donner un sens à son existence, lui créer une place socialement pour qu'il soit utile à d'autres", explique son père Olivier Cressens. Les fonds recueillis seront reversés à des enfants atteints d'un handicap, quel qu'il soit.

Si elle organise régulièrement des activités classiques de levée de fonds, c'est la première fois que l'association se lance dans un tel périple. "Depuis janvier, j'ai perdu 17 kilos", avoue Olivier, qui a dû se mettre à pédaler. 1.600 km sillonnés en quatre mois... contre un total "proche de zéro" l'an passé. Il parcourra 140 km par jour.

La solidarité comme mot d'ordre

Ses sept confrères de Rhône Alpes, qu'il ne connaissait pas il y a encore quelques mois pour certains, courront quotidiennement 20 km chacun. "Ce n'est quand même pas rien", juge l'ancien cycliste professionnel Cyril Dessel, ex-maillot jaune du Tour de France et parrain de l'événement. Au départ, l'association visait à aider Killian pour des aménagements spécifiques (lit sur mesure, rampe d'accès de plus de 20 mètres chez lui pour le fauteuil). Désormais, il s'agit de soutenir d'autres familles, pour que la maladie de son fils "ne soit pas qu'un accident de la vie mais une chance pour d'autres enfants", explique Olivier.