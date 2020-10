Le préfet de l'Indre à la rencontre des 88 nouveaux maires du département

Rémi Devau a été élu maire de Neuvy-Pailloux dès le 1er tour des municipales, au mois de mars. Pour ce retraité du secteur de l'aérien, c'est une première : il n'avait jamais participé à un exécutif municipal. "Je suis surpris de la gestion publique, qui n'a vraiment rien à voir avec la gestion privée dont je suis issu. Il y a _beaucoup de textes, d'organismes, de sigles et d'acronymes_". Le sexagénaire conclut : "C'est très enrichissant, mais ça déroute".

L'Etat au service des élus

C'est justement pour rassurer que le préfet de l'Indre, Thierry Bonnier, a invité, ce jeudi, les 21 maires de l'arrondissement d'Issoudun qui sont dans le cas de Rémi Devau et qui découvrent, depuis quelques mois, leur nouvelle fonction. "L'Etat prescrit un certain nombre de normes, certes, et nous avons aussi une fonction de contrôle. Mais nous sommes également des facilitateurs de la mise en œuvre des politiques publiques. Le message principal, c'est que nous sommes à la disposition de ces nouveaux élus pour les accompagner". A l'issue de la réunion, les participants ont reçu un document avec un trombinoscope présentant les responsables des principaux services de l'Etat dans le département (finances publiques, éducation, justice...) ainsi que leur numéro de ligne directe.

Au total, quatre réunions de ce type auront été organisées par le préfet, à Cluis, Neuvy-Pailloux, au Blanc et à Déols. Les 88 maires élus dans l'Indre au printemps et qui n'avaient jusqu'ici jamais exercé cette fonction auront tous été invités à un échange avec le plus haut représentant de l'Etat dans le département.