Les 90 ans de la gare transatlantique de Cherbourg : "Une grande dame qui a toujours su accueillir"

C'est le plus grand monument français art déco des années 30 ! La gare maritime transatlantique de Cherbourg a été inaugurée le 30 juillet 1933 par le président de la République de l'époque, Albert Lebrun. Pour les 90 ans de cette cathédrale de pierre et de verre, la Cité de la Mer lance une websérie composée de cinq épisodes d'une durée de 3 à 4 minutes 30. A raison d'un épisode chaque mercredi jusqu'au 26 juillet. Le premier est mis en ligne ce mercredi sur les réseaux sociaux et le site internet de la locomotive touristique du Cotentin.

La Gare Maritime Transatlantique de Cherbourg vous raconte son histoire... Épisode 1

"On a essayé de doser un mélange de vidéos et de photos d'archives et d'images tournées aujourd'hui avec l'association Cherbourg 1944, explique le réalisateur cherbourgeois François Dourlen, qui a passé environ deux semaines sur le premier épisode. Je me suis vraiment éclaté comme ancien professeur d'histoire et comme Cherbourgeois. c'est émouvant de tomber sur des images du tramway, etc. La gare transatlantique, c'est un bâtiment qui me tient à cœur car je passais tout le temps devant en Optimist quand j'étais à l'école de voile. On passe tous les jours devant et on n'y fait plus vraiment attention".

Websérie en cinq épisodes

Ce bâtiment est un terrain de jeu fantastique pour le réalisateur. "Avoir un bâtiment de cette valeur dans une ville de province, c'est incroyable. Il regroupe tout ce qui est beau en photographie : de belles lignes, de belles proportions, la pierre, le verre...", résume le photographe. La websérie se déroule de manière chronologique. Le premier épisode est consacré à la période qui va du XVIIe siècle à l'inauguration de la gare transatlantique. "Son histoire recoupe celle de Cherbourg, l'histoire maritime, celle des migrations, des Etats-Unis, explique François Dourlen. C'est une petite histoire dans la grande".

L'originalité de cette série, c'est un récit à la première personne. "C'est incarner la gare maritime, lui donner une âme, des sentiments, une personnalité. C'est comme si elle nous confiait ses anecdotes, son histoire, ses émotions sur ses 90 ans. Comme une grande dame qui a toujours su accueillir : les blessés de la Seconde guerre mondiale, les stars sur les paquebots, les jeunes aujourd'hui avec Génération océan. Elle traverse les époques et trouve un rôle important, qui fait que Cherbourg a un rôle important à travers elle", souligne Lucie Le Chapelain, responsable des relations médias à la Cité de la mer.

Le deuxième épisode qui doit sortir le mercredi 5 juillet sera consacré à la construction en elle-même.