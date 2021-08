Les abandons d'animaux en hausse cet été en Isère

L'été 2021 est très compliqué pour les refuges d'animaux. Parmi eux, l'APAGI au Versoud et la SPA du Dauphiné à Uriage, en Isère. Dans ces établissements, les abandons sont repartis à la hausse depuis le mois de juin. Et avec les naissances de chatons, le travail s'intensifie.

Si le petit Schweppes a été adopté à l'APAGI, beaucoup de ces congénères attendent encore de trouver une nouvelle famille. Cet été, les naissances de chatons représentent une charge de travail importante pour les bénévoles et les salariés du refuge. "4 à 5 chatons arrivent chaque jour. C'est difficile de gérer ce flux et de trouver des familles d'accueil prêtes à les recevoir. L'APAGI récupère les chatons quand ils ont deux mois et demi. Avant cela, il faut passer par le biberonnage. Cela dure entre 15 et 20 minutes par chaton et c'est à faire toutes les quatre heures. Tout le monde n'a pas la patience et le temps pour ça", explique le président Philippe Peuriere.

Des abandons liés au Covid-19

L'APAGI est un refuge pour animaux de compagnie situé au Versoud. Chaque année, pendant l'été, l'établissement recueille des dizaines de chiens et de chats récupérés par la fourrière. Philippe Peuriere est le président de l'APAGI, il constate cette année que les raisons des abandons ne sont pas similaires aux années précédentes. Il y a les départs en vacances mais il y a aussi la crise sanitaire. "Il y a plus d'abandons 'sociaux'. Certaines personnes rencontrent des problèmes financiers suite à l'épidémie. Elles n'ont plus la possibilité de subvenir aux besoins de leurs animaux." Actuellement 40 chiens et presque autant de chats sont à l'APAGI. En moyenne, le refuge compte, chaque année, 30% d'abandons supplémentaires pendant l'été.

La SPA n'est pas en reste

Même son de cloche à la SPA du Dauphiné à Uriage. En temps normal le refuge peut accueillir 45 chiens et 40 chats. Cet été, l'établissement a recueilli 58 chiens et autant de chats. "Cette augmentation des capacités a tout de même une conséquence, notamment sur les chats. Quand ils sont plus nombreux qu'à l'accoutumée il y a du stress qui se crée, et des maladies qui apparaissent, voire des épidémies", raconte Gérard Lassiaz, son président. Evidemment tout cela a un coût. Il y a les frais vétérinaires mais aussi la nourriture, "nous avons dû faire appel à des bénévoles pour nous venir en aide. Nous avons aussi lancé une cagnotte en ligne sur notre page Facebook. Ce pic d'abandons représente un surcoût de l'ordre de 10 000 €." Pour le moment 6 000 € ont déjà été recolletés sur la cagnotte.

Pour adopter un animal ou faire un don à la SPA du Dauphiné d'Uriage, rendez-vous sur leur page Facebook.

Pour adopter un animal à l'APAGI, rendez-vous sur leur page Facebook.