Les abandons d'animaux en hausse, les refuges de la SPA saturent

Cet été 2022 les abandons d'animaux sont encore en hausse et les refuges de la SPA saturent déjà annonce l'association ce mercredi 3 août. La Fondation 30 millions d'amis a, elle, versée une aide de plus d'un million d'euros aux refuges indépendants.

Les refuges de la SPA accueillent actuellement 8.818 chiens et chats mais aussi des rongeurs, chevaux et animaux de ferme. (photo d'illustration)

La SPA sonne l'alerte ce mercredi : ses refuges sont pleins et l'été est loin d'être fini. Avec les vacances estivales, c'est le triste retour des abandons. Ils sont en hausse par rapport à l'an passé et depuis cette fin juillet, les refuges sont saturés. De son côté, la Fondation 30 Millions d'amis a versé plus d'un million d'euros aux refuges indépendants.

8.818 animaux dans les refuges et maisons SPA

Les 63 refuges et maisons de la Société Protectrice des Animaux (SPA) sont déjà pleins, pire ils saturent ! Ils accueillent en ce moment même 8.818 chiens et chats mais aussi des rongeurs, chevaux et animaux de ferme en attente d'une nouvelle famille. L'an passé à la même période ils étaient 8.225 dans les refuges soit une hausse de 7% des prises en charge. En revanche, la SPA note un reflux par rapport à l'année 2021, année record en terme d'abandons. "On fonctionne sur des listes d'attente pour accueillir de nouveaux animaux car l'été il y a peu d'adoptions, les gens sont en vacances. Donc, les places ne se libèrent pas", s'inquiète auprès de l'AFP une porte-parole, qui espère que les adoptions vont reprendre.

Plus d'un million d'euros versé par la Fondation 30 Millions d'amis

De son côté, pour aider les refuges indépendants, la Fondation 30 Millions d'amis a versé cet été plus de 1,35 million d'euros à 214 établissements en France. L'aide est vitale selon Reha Hutin, présidente de la fondation, car sans elle les animaux "livrés à eux-mêmes, amenés en fourrière, risquent l'euthanasie sous huit jours si leur maître ne les réclame pas". Selon la fondation, 79 animaux sont recueillis en refuges pour 50 places disponibles en moyenne. Ils seraient entre 50.000 et 80.000 animaux en attente d'un nouveau maître.

